군산시 “농지투기 차단”…6만9000여 필지 조사 돌입

시에 따르면 이번 조사는 농림축산식품부의 전국 단위 계획에 따라 1996년 농지법 시행 이후 취득한 농지를 대상으로 1단계 기본조사와 2단계 심층 조사를 병행해 농지 이용 실태를 전면 점검할 계획이다.
1단계 기본조사(5월 18일 ~ 7월)에서는 행정정보, 드론·항공사진 등을 활용해 소유관계, 실제 경작 여부, 이용현황 등을 확인하고 농지 대장을 정비한다. 이어 2단계 심층조사(8월 ~ 12월)에서는 현장 중심의 정밀 조사를 실시한다.
심층조사에서는 1단계 조사에서 확인된 불법 의심 농지를 비롯해 관외 거주자, 농업법인·외국인 소유 농지와 최근 10년 내 농취증 발급 농지, 공유·경매 취득 농지 등을 중점 점검한다.
조사 결과 농지법 위반 사항이 확인될 경우 2027년부터 처분의무 부과, 처분명령, 원상회복 명령 등 행정처분과 함께 관련 법령에 따른 고발 조치로 이어질 예정이다. 또 1996년 이전 취득한 농지는 내년에 조사를 시작할 예정이다.
시 관계자는 "농지 이용 실태를 체계적으로 전수조사와 사후관리를 철저히 하겠다"며 "정확하고 공정한 조사를 위해 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.