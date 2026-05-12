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전남도, 난치성 암 치료 위한 바이오 원천기술 개발 착수

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 05. 12. 09:55

5년간 300억원…전남대·광주과기원과 원천기술 연구
화순군
화순 국가면역치료혁신센터 전경
전남도가 화순 국가면역치료혁신센터(전남대학교), 광주과학기술원(GIST)과 함께 난치성 암 극복을 위한 '차세대 융합 면역치료 원천기술' 개발에 본격 착수한다.

전남도는 과학기술정보통신부의 '2026 바이오·의료기술개발사업(차세대바이오)' 핵심 과제에 선정된 대형 프로젝트로, 2026년부터 5년간 총 300억원(국비 240억·지방비 60억)이 투입한다고 12일 밝혔다.

이번사업은 화순 백신산업특구에 구축된 바이오 인프라를 기반으로 추진한다. 국가면역치료혁신센터(NIIC)가 연구의 주축 기관으로 참여해 기획부터 실용화까지 전주기 연구를 총괄 수행할 예정이다.

연구진은 화순 국가면역치료혁신센터의 '종양 미세환경 제어 기술'과 광주과기원의 '면역세포 활성화 기술'을 융합한 'SYMPHONY(Synthetic Multi-modality Platforms for Holistic ONco-immunotherapy)' 플랫폼 전략을 통해 차세대 면역치료 기술을 개발할 계획이다.

주요 연구 내용은 △AI 기반 지능형 항암 미생물 △종양 침투력이 높은 다중 특이성 항체 △종양 내 저산소 환경 개선을 위한 나노플랫폼(HyBIM) △차세대 mRNA 신생항원 백신 △초분자활성입자(C-SMAP) 기술 등이다.

연구진은 면역 반응이 일어나지 않는 '냉성 종양(Cold Tumor)'을 치료 가능한 상태로 전환하는 기술 개발에 주력할 계획이다.

김기홍 도 전략산업국장은 "이번 사업을 계기로 면역치료 분야 국가 경쟁력을 강화하고, 지역 바이오산업 생태계 활성화에도 크게 기여할 것"이라고 기대했다.
이명남 기자

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