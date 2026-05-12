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전북도, 탄소산업 디지털 전환 본격화…국비 65억 확보

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 05. 12. 10:15

폐탄소복합재 재활용부터 AI 자율제조까지 전주기 인프라 구축
탄소중립·원가절감으로 우주항공·방산 등 미래산업 경쟁력 강화 기대
전북특별자치도 청사
전북특별자치도 청사
전북특별자치도는 산업통상부의 '2026년 지역전략산업 기반고도화사업' 공모에 '자율형 제조 AI 활용 탄소복합재 순환시스템 기반구축' 사업이 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 탄소복합재 제조 과정에서 발생하는 폐기물과 스크랩을 고부가가치 소재로 재활용하고, AI 기반 자율형 제조·품질관리 체계를 구축해 탄소산업 제조공정 고도화를 추진한다.

사업은 2026년부터 2028년까지 3년간 총사업비 93억원 규모로 추진되며, 국비 65억원을 포함해 도비 17억원, 시비 11억원이 투입된다. 수행기관은 한국탄소산업진흥원, 에코융합섬유연구원, 한국탄소나노산업협회가 맡는다.

구체적으로 항공기와 풍력 블레이드 등에서 발생하는 폐탄소복합재(CFRP)와 제조공정 스크랩에서 재활용 탄소섬유(rCF)를 회수해 중간재와 복합재 부품 제조와 전 공정에 AI 기반 자율형 제조·품질관리 체계를 구축하는 것이다.

재활용 탄소섬유(rCF)의 품질 편차를 줄이기 위한 AI 자율제조 기술 개발도 추진한다. 이를 통해 재활용 탄소소재의 안정적 품질 확보와 산업 현장 적용성을 높여 지역 기업의 기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

도는 시제품 제작과 시험·평가·인증, 기술지도 등 기업지원 프로그램도 함께 운영해 도내 탄소기업의 사업화 확대와 시장 진출을 지원할 예정이다. 장비 운영과 AI 기반 제조공정에 대응할 전문인력 양성도 병행 추진한다.

재활용 탄소섬유(rCF)는 원 탄소섬유(Virgin CF) 대비 가격이 약 3분의 1 수준으로 소재 비용 절감 효과가 크고, 탄소배출 및 폐기물 저감에도 도움이 되는 만큼 우주항공·방산·모빌리티 등 미래 첨단산업 분야 경쟁력 강화에 활용 범위 확대가 기대된다.

양선화 미래첨단산업국장은 "이번 공모 선정을 통해 도내 탄소기업들이 글로벌 환경 규제에 대응해 세계 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
박윤근 기자

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