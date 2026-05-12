닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

트럼프 “연방 유류세 중단 지지”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010002853

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 05. 12. 11:28

갤런당 4.52달러 기록… 2022년 이후 최고 수준
일부 신중론도…근본적인 해결책 아냐
전문가 "소비자 실질적 체감에는 한계"
US-TRUMP-ADMINISTRATION-TO-PAUSE-GAS-TAX-AS-PRICES-SOAR-AMID-IRA
11일(현지시간) 캘리포니아주 패서디나의 한 주유소에 연료 가격이 표시되어 있다./AFP 연합
도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 이란 전쟁 여파로 급등한 유가를 진정시키기 위한 연방 휘발유세 인하를 지지한다고 밝혔다.

로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관 집무실에서 기자들과 만났다. 갤런당 18.4센트(약 270원)인 연방 휘발유세를 유예할 것인지 묻는 기자들의 질문에 그는 "그렇다, 줄일 것이다"라고 답했다. 유예 기간에 대해서는 구체적으로 명시하지 않고 "적절하다고 판단될 때까지"라고 덧붙였다.

이번 조치는 지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 미국 내 에너지 시장 불확실성이 극도로 높아진 데 따른 대응으로 풀이된다.

미국 자동차협회(AAA)에 따르면 이날 기준 미국 전역의 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.52달러를 기록했다. 이는 지난 2022년 역대 최고치를 기록했던 5.01달러에 근접한 수치로, 물류비 상승이 식료품을 비롯한 소비자 물가 전반을 끌어올리는 요인으로 작용하고 있다.

세금 인하를 위해서는 의회의 입법 절차를 거쳐야 한다. 조시 홀리 의원은 휘발유세와 경유세(24.24센트)를 90일간 유예하는 법안을 발의한다고 밝혔다.

반면 존 튠 공화당 원내대표는 "휘발유세는 도로 보수 기금의 핵심 재원"이라며 유보적인 입장을 보였다. 튠 의원은 근본적인 해결책은 세금 인하가 아닌 호르무즈 해협 재개방이라고 강조했다.

실제로 매달 거둬들이는 25억 달러(약 3조7000억원) 규모의 연방 휘발유세는 도로 건설 기금으로 충당된다. 세금이 면제될 경우 인프라 보수 유지 예산에 공백이 생길 수 있다는 우려가 제기된다.

에너지 전문가들은 세금 인하의 실질적인 효과에 대해 의구심을 표한다. 래피던 에너지 그룹의 밥 맥날리 대표는 "공급망의 핵심인 호르무즈 해협이 닫혀 있는 한 18센트 정도의 세금 감면으로는 소비자들이 거의 체감하지 못할 것이라고 분석했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

[단독]의사도 변호사도 없는 지역 ‘48곳’…국가 존속 위협하는 지방 소멸 ‘악순환의 고리’

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

트럼프 “생명연장장치 의존”...이란과 휴전 취약성 강조…해방 프로젝트 재개 검토

방사청-나토, 개별 수출 넘어 ‘나토 생태계 편입’ 정조준 가속화

지금 뜨는 뉴스

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세

‘괴물 전기차’ GMC 허머 EV SUV 상륙…가격은?