닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

日, 아제르바이잔 원유 첫 반입…호르무즈 우회 조달망 넓힌다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010002855

글자크기

닫기

최영재 도쿄 특파원

승인 : 2026. 05. 12. 11:31

韓, 에너지안보 차원 대체조달선 점검 시급
clip20260512112237
일본이 중동 정세 악화 이후 처음으로 중앙아시아산 원유를 들여오며 '호르무즈 해협 우회 조달망' 확대에 속도를 내고 있다. 사진은 2025년 12월 20일 일본 도쿄에서 "카스피해 무역로 협력" 주제로 열린 일본, 중앙아 5개국과 정상회의/사진=연합뉴스
일본이 중동 정세 악화 이후 처음으로 중앙아시아산 원유를 들여오며 '호르무즈 해협 우회 조달망' 확대에 속도를 내고 있다. 원유 수입의 중동 의존도가 높은 한국에도 에너지 안보 차원의 대체 조달선 점검이 필요하다는 시사점을 주고 있다.

일본 경제산업성은 11일 아제르바이잔산 원유를 실은 유조선이 12일 이후 일본에 도착할 예정이라고 밝혔다. 유조선은 석유 원매 대기업 ENEOS가 조달한 원유를 싣고 가나가와현 요코하마시의 네기시제유소에 접안할 예정이다. 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 중앙아시아산 원유가 일본에 도착하는 것은 이번이 처음이다.

일본 정부는 중동산 원유 공급 불안이 장기화하자 호르무즈 해협을 통과하지 않는 대체 조달처 확보를 추진해 왔다. 지난 4월 하순 이후 미국산과 러시아 사할린2산 원유가 일본에 도착했고, 이번에는 아제르바이잔산까지 반입되면서 조달처가 미국·러시아 극동·중앙아시아로 넓어지는 흐름이다. 중남미도 후보지로 거론된다. 멕시코는 이미 일본에 원유를 수출할 방침을 표명한 바 있다.
clip20260512112453
일본 지바현 원유·석유제품 저장소, 일본은 비축유 방출만으로 시간을 버는 것이 아니라, 실제 정유소에 들어가는 물량 기준으로 우회 조달망을 시험하고 있다. /사진=연합뉴스
◇日,비축유 방출 아닌 정유소 물량 기준 우회조달망 시험
이번 아제르바이잔산 원유는 물량 자체보다 상징성이 크다. 일본 방송 보도에 따르면 해당 유조선의 원유는 약 28만3000배럴 규모로, 일본 하루 소비량의 약 12% 수준이다. 일본 경제산업성은 "다각적인 조달처 확보는 일본의 원유와 석유제품 공급에 필요하다"며 대체 조달이 "형태를 갖춰가고 있다"고 설명했다. 즉 일본은 비축유 방출만으로 시간을 버는 것이 아니라, 실제 정유소에 들어가는 물량 기준으로 우회 조달망을 시험하고 있는 셈이다.

한국도 남의 일이 아니다. 한국은 원유 수입에서 중동 비중이 여전히 70% 안팎에 이르고, 중동산 원유 상당 부분이 호르무즈 해협을 거친다. 호르무즈 해협의 항행 차질은 단순히 국제 유가 상승에 그치지 않고, 국내 정유사 원료 조달, 나프타 기반 석유화학, 물류비, 전기·가스 요금, 소비자물가 전반으로 번질 수 있다.

일본의 이번 대응은 한국에 세 가지 과제를 던진다. 첫째, 미국산·중남미산·중앙아시아산 등 대체 원유가 국내 정유 설비에 얼마나 적합한지 사전에 검증해야 한다. 둘째, 원유 조달처뿐 아니라 항로를 함께 봐야 한다. 호르무즈를 피하더라도 파나마운하, 희망봉, 흑해·지중해, 러시아 극동 항로 등 각각의 병목과 비용이 다르기 때문이다. 셋째, 정부와 정유업계가 비상시 조달 가능한 물량, 도착 시점, 정제 가능성, 보험료 부담을 한 묶음으로 점검하는 체계를 갖춰야 한다.

일본은 이번 아제르바이잔산 원유 반입을 통해 에너지 위기를 '외교 구호'가 아니라 '선박이 어느 항구에 언제 도착하느냐'의 문제로 다루기 시작했다. 한국 역시 호르무즈 리스크를 유가 전망 차원이 아니라, 실제 원유가 어느 항로로 들어와 어느 정유소에서 처리될 수 있는지 따지는 공급망 안보 문제로 봐야 할 시점이다.
최영재 도쿄 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

[단독]의사도 변호사도 없는 지역 ‘48곳’…국가 존속 위협하는 지방 소멸 ‘악순환의 고리’

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

트럼프 “생명연장장치 의존”...이란과 휴전 취약성 강조…해방 프로젝트 재개 검토

방사청-나토, 개별 수출 넘어 ‘나토 생태계 편입’ 정조준 가속화

지금 뜨는 뉴스

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세

‘괴물 전기차’ GMC 허머 EV SUV 상륙…가격은?