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아시아나항공 자회사, 인천서 근로자 사망사고 발생

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김한슬 기자

승인 : 2026. 05. 12. 13:33

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아시아나IDT. /아시아나IDT 홈페이지
아시아나항공 IT 전문 자회사 아시아나IDT에서 근로자 사망 사고가 발생했다.

12일 아시아나IDT는 공시를 통해 "전날(11일) 인천시 중구 운서동 소재 프로젝트 현장에서 근로자가 건물 외부에 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 사망했다"고 밝혔다.

경찰 등에 따르면 근로자 A씨는 전날 오후 3시쯤 지상 3층 건물 옥상에서 떨어진 것으로 파악된다. A 씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

아시아나IDT는 고용노동부 및 경찰과 현장 확인 후 구체적인 사고 경위와 사망 원인을 파악할 예정이다.
김한슬 기자

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