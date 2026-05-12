조직화된 ‘매크로 암표’ 잡는다…경찰, 예매처 탐지기술 수사에 활용

전국 사이버수사관 70명 대상 부정예매 분석 설명회

계정 수집·대리 예매·암표 판매 등 역할 분담형 범죄로 진화

8월 개정법 시행 앞두고 민관 공조 수사망

PYH2026041206910006000_P4 0 4월12일 그룹 방탄소년단(BTS)의 공연이 열린 경기 고양시 고양종합운동장 앞에서 아미들이 지금의 순간을 즐기고 있다./연합뉴스

공연·스포츠 입장권 대량으로 구매한 뒤 되파는 암표 범죄가 조직화되자, 경찰이 예매처 탐지 기술을 수사에 활용한다. 단순 개인 간 암표 매매를 넘어 프로그램 개발, 계정 수집, 대리 예매, 암표 판매 등 범죄가 구조화되면서 경찰이 적극 대응에 나선다.경찰청 국가수사본부는 13일 예매처 놀유니버스, 엔에이치엔링크㈜와 함께 '매크로 이용 부정 예매의 메커니즘 분석 및 예방 설명회'를 개최한다. '공연·스포츠 암표 방지 민관협의체' 활동의 일환으로 전개되는 이번 설명회는 전국의 사이버수사관 70여명이 참석한다. 경찰은 전국의 현장 수사관들이 매크로 부정예매를 판별할 수 있는 기술적 지표를 익히고, 실제 수사에 활용 가능한 기록 분석 방식을 공유하고자 설명회를 마련했다.설명회는 매크로 프로그램의 작동 방식과 예매처가 운영 중인 이상거래 탐지·차단 시스템, 방어 체계 등을 다룬다. 예매처가 축적한 매크로 의심 거래 분석 사례와 차단 노하우도 수사관들에게 전달한다.최근 매크로 암표 범죄가 조직적 형태로 진화함에 따라 암표 유통망 전반을 추적하고 있다. 과거에는 매크로를 이용해 입장권을 확보하는 단위가 개인에 그쳤다면, 최근엔 프로그램 제작·유포, 계정 확보, 대리 예매, 암표 판매가 조직화되고 분업화되는 양상을 보이고 있다.이에 경찰은 매크로 프로그램 제작·유포 사범뿐 아니라 계정 수집책과 전문 암표 예매업자까지 수사 대상을 넓혔다. 예매처가 보유한 이상거래 탐지 자료도 확보해 경찰의 사이버수사 역량을 총 집결시킨다는 방침이다.개정된 공연법과 국민체육진흥법이 시행되는 8월 28일부터는 매크로 이용 부정구매를 포함한 입장권 부정거래가 전면 금지된다. 올 하반기부터 암표 매매 적발 시 판매 금액의 최대 50배까지 과징금이 부과되고, 부정거래 신고포상금 제도도 운영할 수 있게 되는 등 처벌이 강화된다.박우현 경찰청 사이버수사심의관은 "매크로를 이용한 입장권 부정 거래는 정상적으로 예매하려는 다수 국민의 기회를 빼앗는 명백한 범죄"라며 "예매처·관계기관과 협력 범위를 지속적으로 확대해 매크로 사범에 대한 수사망을 강화하겠다"고 말했다.