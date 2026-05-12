HD건설기계, 스마트 안전 기술로 伊기술혁신상 수상

AI 자동 장비 제동 기술 'E-STOP' 수상

[사진] HD건설기계의 AI 기반 긴급 자동 장비 제동 기술인 ‘E-STOP’이 이탈리아 ‘사모테르 기술 혁신상(SaMoTer Innovation Award)’을 수상했다 0 HD건설기계 관계자들이 AI 기반 긴급 자동 장비 제동 기술인 'E-STOP'으로 이탈리아 '사모테르 기술 혁신상'을 수상한 뒤 기념촬영하고 있다. /HD건설기계

HD건설기계의 인공지능(AI) 기반 스마트 안전 기술이 유럽 시장에서 경쟁력을 인정받았다.12일 HD건설기계는 AI 기반 긴급 자동 장비 제동 기술인 'E-STOP'이 이탈리아 '사모테르 기술 혁신상'을 수상했다고 밝혔다.사모테르 기술 혁신상은 유럽 대표 건설장비 전문 박람회 '사모테르 전시회'를 주관하는 이탈리아 무역박람기구 베로나피에레에서 가장 혁신적인 기술과 제품을 선정해 수여하는 상이다.HD건설기계의 E-STOP은 장비에 장착된 카메라와 레이더 센서를 통해 작업 반경 내 사람이나 사물을 감지하면 장비 스스로 제동하는 기술이다. AI 딥러닝을 통해 작업 구역 내 사람만 정확히 구분한다. 또 설정된 거리에 따라 감속과 정지 단계를 자동으로 조절할 수 있어 현장 안전과 작업 효율을 동시에 높일 수 있다.HD건설기계는 지난해 9월 프랑스 노동부 산하의 건설업 안전예방협회가 주관한 센강 운하 프로젝트에서 E-STOP 기술을 시연해 유럽 현지 건설사들의 호평을 받았다.임정우 HD건설기계 유럽 권역장은 "이번 혁신상 수상은 미래 건설장비 기술을 선도하는 유럽에서 우리의 기술력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며, "앞으로도 안전과 효율을 높일 수 있는 기술과 제품을 바탕으로 유럽 전역에서 브랜드 신뢰도를 강화해 나가겠다"고 말했다.한편 사모테르 전시회는 1964년부터 시작된 국제 건설장비 전문 전시회로, 이탈리아 베로나에서 개최된다. HD건설기계는 전시회에서 올해 새롭게 출시한 차세대 대형 굴착기(DX400HD-9)을 비롯해 콤팩트 장비부터 광산용 장비에 이르는 다양한 제품 라인업을 전시했다.