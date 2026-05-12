닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

사이코패스 검사엔 담기지 않는 ‘잔혹성’…광주 여고생 살해범 ‘기준 미달’의 의미

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010002991

글자크기

닫기

최민준 기자

승인 : 2026. 05. 12. 17:44

'광주 여고생 살인' 피의자, 사이코패스 기준 미달
사이코패스 여부, 형량에 직접 영향 없어
"사이코패스 아니라고 면죄부 주어지는 것 아냐"
clip20260512152109
광주 여고생 살인 사건 피의자 장모씨가 7일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. /연합뉴스
광주 여고생 살해범 장모씨(24)가 반사회적 인격 장애(사이코패스) 진단 결과 '기준 미달' 판정을 받으면서 사이코패스의 기준에 대한 논란이 일고 있다. 전문가들은 범죄의 잔혹함과 사이코패스 여부를 동일 선상에 놓는 세간의 인식과 달리 이를 별개의 영역으로 구분해야 한다고 분석했다. 사이코패스가 아니라고 해서 형량이 줄어드는 것은 아니며 재범 위험성과 범행 동기를 규명하는 데 초점을 맞춰야 한다는 지적이다.

광주 광산경찰서는 살인 등 혐의로 구속된 장씨에 대한 사이코패스 진단 검사(PCL-R)를 진행한 결과 분류 기준에 미달했다고 12일 밝혔다. 범죄자 성향 분석을 위해 주로 사용되는 PCL-R은 대인관계와 정서적 특성, 생활 양식, 반사회적 행동 등 20개 항목을 평가하는 지표다. 40점 만점으로 구성되며 총점이 25점을 넘을 경우 사이코패스로 판정한다. 해당 검사 결과 38점으로 국내 최고 점수를 받은 연쇄살인마 유영철을 비롯해 '계곡 살인' 이은해(31점), '아동 성범죄자' 조두순(29점) 등이 대표적이다. 지난해 12월부터 올해 2월에 걸쳐 발생한 강북 모텔 살인사건의 김소영도 25점으로 나타났다.

사이코패스 검사는 이상 동기 범죄 유형을 정립해 고위험군을 설정하고, 유사 범죄를 예방하기 위한 조치다. 사이코패스의 경우 일반 범죄자와 달리 교화 가능성이 낮아 재범률이 높다는 특징을 갖기 때문이다. 사이코패스 여부가 범죄자의 형량에 직접적인 영향을 미치는 것은 아니다. 정신 질환으로 분류되지 않기 때문에 '심신미약'에도 해당하지 않는다. 다만 판결 과정에서 '교화 가능성이 낮음'이나 '반사회적 성격' 등 참고 자료로 활용돼 형을 가중시킬 수는 있다는 게 전문가들의 의견이다.

장씨의 검사 결과를 두고 일각에서는 '의외'라는 반응이 나온다. 일면식도 없는 고등학생들을 상대로 범행을 저질렀다는 점에서 장씨가 반사회적 성향을 가졌을 가능성이 제기됐기 때문이다. 장씨는 지난 5일 오전 0시11분께 광주 광산구 월계동의 한 대로변에서 고교생 A양(17)을 흉기로 살해하고, A양을 도우러 온 B군(17)까지 다치게 한 혐의를 받고 있다.

이에 범죄의 잔혹성과 사이코패스적 성향은 별개라는 지적이 제기된다. 잔혹 범죄가 발생할 때마다 사이코패스 여부가 주목을 받지만, 실제 사이코패스로 밝혀지는 경우는 많지 않을뿐더러 모든 사이코패스가 잔혹성을 띠는 것은 아니라는 것이다. '프로파일러' 임준태 동국대 경찰행정학과 교수는 "사이코패스는 곧 잔혹 범죄자라는 공식은 위험하다. 타인의 감정을 배려하지 않고 거짓말을 밥 먹듯이 하는 사람도 사이코패스 유형에 해당한다"며 "사이코패스 검사는 범죄자의 성격을 분석해 그 결과를 정량화하는 취지에서 이뤄지는 것"이라고 말했다.

그러면서 "사이코패스가 아니라고 해 형량이 줄거나 면죄부가 주어지는 것은 절대 아니다. 해당 검사 외에도 범죄자의 성향과 재범 가능성 등을 더 세밀하게 검증할 필요가 있다"고 말했다.
최민준 기자
관련기사

경찰, 광주 '묻지마 살인' 피의자 반사회성 검사 결과 11일 공개

광주 여고생 살해 피의자, SNS서 이름 등 신상 퍼져

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

삼성 라이온즈 “삼가 고인의 명복을”…주왕산서 숨진 초등생 팬 추모 물결

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

李 “투자로 잠재력 키울 시기…적극재정으로 경제 대도약 발판 닦아야”

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

산업계 “삼성 영업익 15% 성과급 고정시 투자·일자리 줄어들 것”

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

지금 뜨는 뉴스

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세