닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“인공지능으로 업무 효율 높인다”…군포시, AI 주무관 도입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003157

글자크기

닫기

군포 장이준 기자

승인 : 2026. 05. 13. 08:54

챗GPT·제미나이 등 다양한 생성형 AI 모델 활용
clip20260513081449
경기 군포시가 인공지능(AI) 업무지원 플랫폼인 '군포 AI 주무관'<사진>의 본격적인 운영에 나선다.

13일 군포시에 따르면 '군포 AI 주무관'은 챗GPT, 제미나이, 클로드 오퍼스 등 다양한 생성형 AI 모델을 한 곳에서 편리하게 활용할 수 있도록 구축된 맞춤형 업무지원 플랫폼이다.

급변하는 AI 시대에 발맞춰 생성형 AI를 활용한 행정업무 효율성을 높이겠다는 취지에서 도입했다는 게 군포시 측의 설명이다. 직원들이 반복적인 업무 부담을 덜고 처리 시간을 단축해 행정 속도를 비약적으로 향상하는 데 중점을 두겠다는 것이다.

특히 사용자의 필요와 업무 특성에 따라 최적의 AI 모델을 선택해 활용할 수 있어 전반적인 업무 효율이 크게 상승할 것으로 전망된다. 군포시는 전 직원을 대상으로 AI 주무관 사용을 확대해 비용 대비 효과도 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

군포 AI 주무관을 미리 접해본 한 직원은 "여러 AI 서비스에 개별적으로 접속할 필요 없이 한 곳에서 목적에 맞는 AI를 바로 쓸 수 있어 업무 편의성이 크게 높아졌다"며 "자료 요약이나 문서 작성에 드는 시간이 대폭 줄어들어, 앞으로 시민을 위한 기획이나 현장 소통 등 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있을 것 같다"고 기대감을 나타냈다.

군포시 관계자는 "직원들이 실무에서 AI를 적극적으로 활용해 앞으로도 시민들에게 더욱 질 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

[사설] 민간기업 수익 ‘국민배당금’化 온당한가

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

美국방, 韓 사드 탄약 중동 이동 “계획된 조처”…이란전 비용 43조원

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] ‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’