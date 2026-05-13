“인공지능으로 업무 효율 높인다”…군포시, AI 주무관 도입

챗GPT·제미나이 등 다양한 생성형 AI 모델 활용

clip20260513081449 1 /군포시.

경기 군포시가 인공지능(AI) 업무지원 플랫폼인 '군포 AI 주무관'의 본격적인 운영에 나선다.13일 군포시에 따르면 '군포 AI 주무관'은 챗GPT, 제미나이, 클로드 오퍼스 등 다양한 생성형 AI 모델을 한 곳에서 편리하게 활용할 수 있도록 구축된 맞춤형 업무지원 플랫폼이다.급변하는 AI 시대에 발맞춰 생성형 AI를 활용한 행정업무 효율성을 높이겠다는 취지에서 도입했다는 게 군포시 측의 설명이다. 직원들이 반복적인 업무 부담을 덜고 처리 시간을 단축해 행정 속도를 비약적으로 향상하는 데 중점을 두겠다는 것이다.특히 사용자의 필요와 업무 특성에 따라 최적의 AI 모델을 선택해 활용할 수 있어 전반적인 업무 효율이 크게 상승할 것으로 전망된다. 군포시는 전 직원을 대상으로 AI 주무관 사용을 확대해 비용 대비 효과도 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.군포 AI 주무관을 미리 접해본 한 직원은 "여러 AI 서비스에 개별적으로 접속할 필요 없이 한 곳에서 목적에 맞는 AI를 바로 쓸 수 있어 업무 편의성이 크게 높아졌다"며 "자료 요약이나 문서 작성에 드는 시간이 대폭 줄어들어, 앞으로 시민을 위한 기획이나 현장 소통 등 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있을 것 같다"고 기대감을 나타냈다.군포시 관계자는 "직원들이 실무에서 AI를 적극적으로 활용해 앞으로도 시민들에게 더욱 질 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.