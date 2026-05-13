일상 가까이서 쾌적한 녹색공간 즐긴다…경기도, 도시숲 생태계 복원 박차

도시숲 리모델링으로 생육환경 개선

폭염 완화 및 열섬현상 저감 기대

행신동 도시숲리모델링 0 최근 리모델링 공사를 마친 경기 고양시 행신동 소재 도시숲 모습. /경기도

경기도가 올해 용인시 고기근린공원 등 10개 시군 13곳의 노후 녹지 15만㎡를 대상으로 도시숲 리모델링 사업을 시행한다. 이 사업은 수목 보완과 생육환경 개선을 통해 도심 내 녹지의 환경적·심미적 기능을 회복하는 데 중점을 둔다.13일 경기도에 따르면 기존 녹지의 생육환경을 우선적으로 개선하고 추가 수목 식재를 통해 토지 확보 부담을 줄이면서도 녹지 기능을 빠르게 회복하는 도시숲 리모델링 사업은 2017년부터 추진돼 왔다. 단순한 시설 보수를 넘어 기후환경 개선에 필수적인 수목 식재와 숲의 자생력 회복에 집중해 생활권 내 녹색쉼터로 정비하는 것이 특징이다.사업 대상지는 '경기도 도시숲의 생태적 리모델링 지원 조례' 제5조에 따라 조성 후 5년 이상 지난 도시숲 중에서 기능 저하, 수목 생육 상태, 생육환경 개선 필요성 등을 기준으로 선정된다. 올해는 화성시 병점근린공원과 의왕시 학의동 완충녹지 등 13곳에서 사업이 진행되며, 이 중 두 곳은 각각 2만㎡ 규모로 대규모 정비가 이뤄진다.앞서 경기도는 2023년 성남시 낙생대공원 등 10개 시군 21곳에 37억2800만원, 2024년 화성시 치동천체육공원 등 9개 시군 16곳에 33억3000만원을 투입해 생태계를 복원했다. 2025년에는 고양시 행신동 녹지대 3만2000㎡에 자산홍 등 1만 2900주의 수목을 심는 등 14개 시군 18곳에 44억5000만원을 투입할 계획이다.경기도는 도시숲 리모델링 13곳을 포함해 기후대응 도시숲 5곳, 가로숲길 21곳 등 총 264개 사업지에 37만5000㎡의 도시숲을 조성한다.이태선 도 정원산업과장은 "도시숲 리모델링 사업이 단순한 시설 개선이 아니라 수목 식재와 생육환경 개선을 통해 노후 녹지를 건강한 숲으로 회복시키는 데 목적이 있다"며 "도민들이 일상 가까이에서 쾌적한 녹색공간을 누릴 수 있도록 도시숲의 기능을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.