안재민 상주시장 후보, 농업·체육·복지 현장 소통 확대

농촌 인력·체육 인프라·복지시설 확충 공약 제시

2.체육단체_2 0 국민의힘 안재민 상주시장 후보가 주민들과 소통을 하고 있다./장성훈 기자

국민의힘 안재민 상주시장 후보가 농업·체육·여성·장애인 단체들과 잇따라 간담회를 열고 분야별 현안 청취와 정책 점검에 나섰다.13일 안 후보 측에 따르면 이번 간담회는 각계 현장 의견을 직접 듣고 이를 공약과 시정 운영 방향에 반영하기 위해 마련됐다.안 후보는 농업인 간담회에서 상주의 농축산업 기반과 광역 교통망을 활용한 식품산업 육성 방안을 제시했다. 그는 "국가식품클러스터와 식품 대기업 유치를 통해 대규모 일자리를 만들고 지속가능한 식품산업도시 기반을 구축하겠다"고 말했다.또 시장 직속 농촌 인력 컨트롤타워 구축과 외국인 계절근로자 확대, 농축산물 가격안정기금 설치 등을 통해 농가 경영 안정을 지원하겠다는 계획도 밝혔다.체육인 간담회에서는 농구와 축구, 육상, 파크골프, 배드민턴, 볼링 등 종목 관계자들과 체육 인프라 확충 방안을 논의했다. 안 후보는 엘리트 체육 육성과 실업팀 창단, 전국·국제대회 유치를 위한 경기장과 훈련시설 확대 등을 주요 과제로 제시했다.또 스포츠와 관광 자원을 연계해 체류형 관광 활성화와 지역 상권 소비 확대 효과를 함께 끌어내겠다고 설명했다.여성 단체 간담회에는 임이자 국회의원도 참석했다. 간담회에서는 빈 상가를 활용한 청소년 무료급식 공간 운영과 청소년 우유급식 지원, 왕산역사공원 활용 방안 등이 논의됐다.장애인 단체협의회와의 간담회에서는 통합 장애인회관 신축과 반다비 체육관 유치, 무장애 놀이시설 확대 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 또 농아인 전용 주간보호센터 설치와 복지시설 종사자 처우 개선에 대한 의견도 이어졌다.안 후보는 "현장에서 나온 의견을 정책에 충실히 반영해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"며 "소통과 실행력을 바탕으로 상주의 변화와 발전을 이끌겠다"고 말했다.