대청호오백리길 ‘숨은 포토존’ 찾아요...디지털 사진공모전 개최

포스터(대청호오백리길 디지털 사진 공모전) 0 대청호오백리길 디지털 사진 공모전 포스터. /대전관광공사

대전 대표 생태관광 자원인 대청호오백리길의 숨은 풍경을 찾는 사진 공모전이 열린다.대전관광공사는 14일부터 9월30일까지 '2026 대청호오백리길 대전구간 디지털 사진 공모전'을 개최한다.이번 공모전은 대전의 대표 생태관광 자원인 대청호오백리길의 매력을 전국에 알리기 위해 마련됐다. 시민과 관광객의 방문을 유도하는 목적도 담았다.공모 주제는 '사람과 산과 물이 만나는 곳! 대청호오백리길!'이다.참여는 연령에 관계없이 누구나 가능하다. 촬영 대상은 대청호오백리길 대전구간인 1~5구간과 21구간 일부다.출품 대상은 대청호오백리길 대전구간 관광을 대표할 수 있는 상징적인 사진이다. 길의 매력을 잘 표현했거나 방문을 촉진할 수 있는 사진도 포함된다.잘 알려지지 않은 신규 포토존과 자연 풍경을 담은 사진도 출품할 수 있다.접수 마감일은 9월30일이다. 총 시상금은 380만 원이다.공모전 수상작은 향후 대청호오백리길 관광 홍보에 활용될 예정이다.김용원 대전관광공사 사장은 "이번 사진 공모전이 많은 시민과 사진 애호가들이 대청호오백리길의 아름다운 풍경과 매력을 함께 느끼고 공유하는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다"고 말했다.