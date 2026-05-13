LG화학 여수공장, 초도마을서 전기 수리·생필품 지원

3년째 18개 섬마을 찾아가는 '봉사활동'

LG화학 여수공장, 도서지역서 3년째 ‘재능나눔’ 펼쳐 0 LG화학 여수공장이 도서지역서 3년째 '재능나눔' 펼치고 있다. /여수시

LG화학 여수공장이 여수시와 함께 도서지역 주민들을 위한 생활환경 개선 봉사활동을 이어가고 있다.LG화학 여수공장은 지난 12일 여수시 '찾아가는 재능나눔 프로그램'의 일환으로 삼산면 초도 대동마을을 찾아 노후 전기시설 수리와 100만 원 상당의 생필품을 지원했다고 13일 밝혔다.이번 활동은 교통이 불편한 섬 지역 주민들의 생활 불편을 줄이기 위해 마련됐다. LG화학 여수공장은 지난 2024년부터 '아름드리봉사단'을 운영하며 현재까지 18개 섬 107세대를 대상으로 전기시설 정비와 생필품 지원 활동을 진행해 왔다.지난해에는 2000만원 상당의 생필품과 교육용 전자기기 5세트를 시에 기탁해 섬 지역 경로당과 학교의 생활·교육 환경 개선에 힘을 보탰다. 사회적 배려 대상자를 위한 '섬 건너 텐트 달린 집' 사업에도 1800만원을 지원하는 등 지역사회 나눔 활동을 이어오고 있다.LG화학 여수공장은 올해도 남면, 화정면, 삼산면 내 7개 도서를 대상으로 각 100만원 상당의 생필품 지원과 전기 수리 봉사를 지속 추진하고, 올해 9월 열리는 국제행사인 2026여수세계섬박람회 홍보 활동도 병행할 계획이다.이현규 총괄 공장장은 "재능나눔 프로그램을 통해 섬 주민들에게 실질적인 힘이 되어드리고 지역과 함께 성장할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 꾸준한 사회공헌 활동을 통해 지역사회 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.한편, 여수시의 '찾아가는 재능나눔 프로그램'은 저소득 취약계층과 공공시설을 대상으로 주거환경 개선과 의료·보건, 음식 나눔, 이·미용, 벽화 그리기 등 다양한 분야의 전문가들이 참여하는 맞춤형 봉사 활동이다.