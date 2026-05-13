이봉수 조국혁신당 김해시장 후보 사퇴 “내란 청산 위해 결단”

더불어민주당 정영두 후보로 단일화 지지

이봉수 후보 사퇴 0 조국혁신당 이봉수 김해시장 후보가 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 정영두 후보 지지를 선언하는 기자회견을 열었다./ 허균 기자

조국혁신당 이봉수 경남 김해시장 후보가 민주진보 진영의 승리와 내란 세력 부활 저지를 위해 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 정영두 후보 지지를 선언했다.이 후보는 13일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "내란 청산과 민주주의 회복이라는 절박한 과제를 위해 오늘 조국혁신당 김해시장 후보직을 내려놓는다"라고 밝혔다. 그는 지난 기자회견에서 제안한 후보 단일화 논의가 지체되는 상황에서 더 이상의 늦어짐은 안 된다는 판단에 따라 결단을 내렸다고 설명했다.이 후보는 사퇴 소감에서 "정치는 내 마음 편하자고 하는 일이 아니며, 더 큰 대의 앞에서는 한 걸음 물러설 줄 알아야 한다고 배웠다"라며 "모든 불리함을 떠나 민주진보 진영의 승리를 위해 정영두 후보에게 힘을 모아 줘 야 한다"라고 강조했다.이어 정영두 후보에게 자신이 추진하고자 했던 사회권 선진국 가치와 시민의 삶을 지키는 정책들을 책임 있게 이어받아 줄 것을 당부했다. 또 지방의회 안에서도 조국혁신당의 목소리가 이어질 수 있도록 비례대표 정당 투표에서 조국혁신당을 선택해 줄 것을 김해시민들에게 호소했다.이 후보는 "후보직은 내려놓지만 시민 곁을 떠나지 않겠다"라며 "내란 청산과 사회권 선진국으로 가는 길에서 시민의 삶을 지키는 활동을 계속해 나가겠다"라고 말했다.