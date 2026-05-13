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이봉수 조국혁신당 김해시장 후보 사퇴 “내란 청산 위해 결단”

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김해 허균 기자

승인 : 2026. 05. 13. 13:31

더불어민주당 정영두 후보로 단일화 지지
이봉수 후보 사퇴
조국혁신당 이봉수 김해시장 후보가 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 정영두 후보 지지를 선언하는 기자회견을 열었다./ 허균 기자
조국혁신당 이봉수 경남 김해시장 후보가 민주진보 진영의 승리와 내란 세력 부활 저지를 위해 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 정영두 후보 지지를 선언했다.

이 후보는 13일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "내란 청산과 민주주의 회복이라는 절박한 과제를 위해 오늘 조국혁신당 김해시장 후보직을 내려놓는다"라고 밝혔다. 그는 지난 기자회견에서 제안한 후보 단일화 논의가 지체되는 상황에서 더 이상의 늦어짐은 안 된다는 판단에 따라 결단을 내렸다고 설명했다.

이 후보는 사퇴 소감에서 "정치는 내 마음 편하자고 하는 일이 아니며, 더 큰 대의 앞에서는 한 걸음 물러설 줄 알아야 한다고 배웠다"라며 "모든 불리함을 떠나 민주진보 진영의 승리를 위해 정영두 후보에게 힘을 모아 줘 야 한다"라고 강조했다.

이어 정영두 후보에게 자신이 추진하고자 했던 사회권 선진국 가치와 시민의 삶을 지키는 정책들을 책임 있게 이어받아 줄 것을 당부했다. 또 지방의회 안에서도 조국혁신당의 목소리가 이어질 수 있도록 비례대표 정당 투표에서 조국혁신당을 선택해 줄 것을 김해시민들에게 호소했다.

이 후보는 "후보직은 내려놓지만 시민 곁을 떠나지 않겠다"라며 "내란 청산과 사회권 선진국으로 가는 길에서 시민의 삶을 지키는 활동을 계속해 나가겠다"라고 말했다.
허균 기자

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