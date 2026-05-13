한강에 뜬 ‘대형 해치’…‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’ 참가자 모집

14일 오후 2시부터 선착순 접수

수상 액티비티 등 참여 프로그램 운영

1. 해치아일랜드 0 뚝섬한강공원에 '해치' 모양의 대형 에어바운스가 설치돼 있다. /서울시

기록과 순위 경쟁 대신 나만의 속도로 한강을 즐기는 '제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제'가 다시 돌아온다.서울시는 14일 오후 2시부터 포털사이트 네이버 예약을 통해 '제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종축제' 참여 신청을 받는다고 13일 밝혔다.올해는 다음 달 5~7일 뚝섬한강공원에서 대형 수상 놀이터 '해치 아일랜드'를 중심으로 진행된다. 대형 에어바운스와 수상 트램펄린, 로그롤링 등 물놀이 프로그램이 운영되며, '미끄러운 기둥 건너기'는 기존보다 코스를 두 배 늘리고 관람객이 물총 이벤트에 참여할 수 있도록 현장 재미를 높였다.6일 저녁에는 한강 야경을 배경으로 무알콜 맥주와 치킨을 즐기는 '해치맥'이 열린다. 가수 케이시와 경서예지의 라이브 공연도 예정돼 있으며, '한강 라면 체험'과 해치와 소울프렌즈를 찾아 미션을 수행하는 '해치퍼즐런'도 운영한다.또 민족 명절 '단오'를 맞아 △창포물 머리감기 △떡메치기 △제기차기 등을 체험하는 '쉬엄쉬엄 단호제'도 마련된다. 이 밖에도 '찾아가는 서울체력장', '함께 운동 클래스' 등 부대 프로그램도 운영한다. 김명 주 시 관광체육국장은 "시민 모두가 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 운영과 안전관리에 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.