닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

‘폭염·수방·안전·보건’…서울시, AI로 여름철 재난대응 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003344

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 05. 13. 12:38

서울시, '2026 여름철 종합대책' 발표
AI 활용 침수 예측…러브버그 사전 방제
서울시 러브버그 방제 BTI 살포1
서울 노원구 삼육대학교에서 관계자들이 러브버그(붉은등우단털파리) 확산을 막기 위해 BTI 미생물 방제제를 살포한 뒤 물을 뿌리고 있다. /정재훈 기자
서울시가 매년 반복되는 극한 폭염과 폭우로부터 시민들을 보호하기 위해 올해부터 인공지능(AI) 기반 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 시범 도입하는 등 첨단 재난 대응 체계를 가동한다.

시는 오는 15일부터 5개월간 '2026 여름철 종합대책'을 가동한다고 13일 밝혔다. 이번 대책은 △폭염 △수방 △안전 △보건 등 4대 분야를 중심으로 이뤄졌다.

먼저 폭염 장기화로 직접적인 피해를 입을 수 있는 어르신, 노숙인·쪽방주민, 중증장애인, 저소득층 등 취약계층 지원을 확대한다. 경로당과 복지관 등을 활용한 무더위쉼터를 지난해보다 30여곳 늘어난 2953곳 운영하고, 공공청사와 이동노동자쉼터 등을 포함한 4070곳을 시민 쉼터로 지정한다. 편의점·은행·통신사 대리점 등 민간협력 기후동행쉼터도 418곳 마련했다.

체계적인 풍수해 대응을 위해 AI와 데이터 기반 기술을 적극 활용한다. 다음 달까지 5개 하천(중랑천·동림천·정릉천·탄천·홍제천)에 AI 기반지능형 CCTV 20대를 설치해 하천 고립 등 안전사고 예방에 활용할 계획이다. 가상레이더 영상을 분석해 강남역과 도림천 일대 등 주요 침수취약도로 15곳의 침수 위험을 예측하는 시스템도 도입한다.

또 집중호우에 취약한 반지하주택 거주자를 위해 좁은 골목 단위까지 침수를 감지하는 반지하 침수경보시설을 기존 15곳에서 올해 25곳으로 확대하고, 우기 전 반지하가구에 침수방지시설을 설치한다. '빗물그릇'도 지속 확보해 올해까지 공원 호수·연못 15곳에 최대 85만톤의 빗물을 저장할 예정이다.

여름철 대량 발생해 시민 불편을 초래한 러브버그와 동양하루살이 방제도 추진한다. 시는 백련산과 불암산 등 유충밀집지역에 친환경 유충구제제를 살포하고, 포집기 설치와 살수 드론 등을 운영해 개체수 억제에 힘쓸 계획이다.

김형래 시 정책기획관은 "기후 위기로 인해 예측을 뛰어넘는 폭염과 기습적인 폭우가 일상이 된 만큼, 시민의 생명과 안전을 지키는 것을 최우선 과제로 삼고 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

삼성바이오로직스 기밀자료 외부 공개 논란…조회 기록에 노조위원장 이름

최승호 삼성전자 초기업노조위원장 “추가 협상 없다…적법 파업 강행할 것”

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

지금 뜨는 뉴스

신임 서울대병원장에 백남종 교수…신경재활 권위자 발탁

‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’