현대로템, 동유럽 방산·철도시장 공략

'BSDA 2026'참가

무인소방로봇 등 첨단 무인체계 기술 시연

상생협력존 꾸려 협력사 동반 진출

현대로템_BSDA 부스 전경 0 현대로템 'BSDA 2026' 전시관 전경 / 제공=현대로템

현대로템은 13~15일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 'BSDA' 방산 전시회에 참가한다고 밝혔다. 회사는 2024년 BSDA에 처음으로 참가한 이래 올해도 참가하며 동유럽 시장 공략에 힘을 싣고 있다.이번 전시회 주제는 '루마니아의 준비된 파트너'다. 국내 협력사들과 함께 K2 전차, 다목적 무인차량 등 첨단 기술이 집약된 고품질의 지상무기체계 솔루션을 제공해 루마니아의 안보 태세와 방위산업 발전에 기여하는 전략적 동반자로 거듭나고자 하는 의지를 담았다.현대로템은 다목적 무인차량 'HR-셰르파', 무인소방로봇, 다족보행로봇 등 무인체계 기술력을 집중적으로 알린다. 야외에 마련된 부스 실제 운영환경 기반의 사실적인 시연 프로그램을 함께 마련해 무인체계 기술이 전개돼는 모습을 현실감 있게 구현한다.시연 프로그램은 3가지로 구성된다. △적 드론 탐지 및 요격 임무를 수행하는 HR-셰르파의 대드론 방어 작전 △정찰 및 화력 지원 임무를 위한 다족보행로봇과 HR-셰르파의 합동 작전 △HR-셰르파를 기반으로 개발된 무인소방로봇의 주행 및 기능 시연 등 다양한 임무 상황이 시연된다.방산과 철도가 결합된 현대로템의 패키지 사업도 소개된다. K2 전차, 다목적 무인차량, 차륜형장갑차 등 방산 사업과 고속열차, 전동차, 수소 모빌리티·인프라 등 철도 사업을 아우르는 역량을 알리고 사업간 시너지 효과를 낸다.이를 위해 현대로템은 이번 전시회를 통해 EMU-370, KTX-청룡 등 최신 고속열차와 전동차를 소개하고 수소 기반 철도 모빌리티, 수소 생산 및 충전 설비 등 수소의 생산부터 소비까지 이어지는 현대로템의 수소 통합 솔루션이 표현된 축소 모형(디오라마)을 함께 전시한다.아울러 현대로템은 부스 내 협력사들을 위한 전시 공간인 상생협력존을 별도로 마련한다. 전차, 다목적 무인차량 등 주요 제품군의 개발 및 생산에 협업하는 협력사 장비들이 전시되는 공간으로 국내 방산 생태계의 경쟁력을 알리고 해외 시장 동반 진출에 앞장선다.방산 핵심 제품 라인업도 균형 있게 전시된다. 부스 앞에는 K2 전차가 전시되며 내부에는 구난전차, 교량전차, 장애물개척전차, 30t급 차륜형장갑차 등 지상무기체계 제품들을 살펴볼 수 있다. 전차 등 지상무기체계 도입 움직임이 활발한 동유럽의 수요처에 사업 경쟁력을 홍보하고 사업 외연 확대를 위한 영업을 펼칠 계획이다.현대로템 관계자는 "전시회를 통해 첨단 무인체계 기술력을 알리고 글로벌 수요에 선제적으로 대응해 시장을 선도하겠다"며 "무인·로봇·모빌리티·수소 등 최신예 기술 기반의 다양한 사업 역량을 바탕으로 협력사와 더불어 동유럽 등 해외 시장에 동반 진출할 수 있는 기회를 창출하도록 노력할 것"이라고 말했다.