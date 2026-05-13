닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사건·사고

‘수사 무마 의혹’ 강남경찰서, 수사·형사과장 전원 물갈이

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003381

글자크기

닫기

김태훈 기자

승인 : 2026. 05. 13. 13:53

수사과 전원 서울 밖 인사로 채워
형사과 전원 비강남권 인사로 채워
2019년 버닝썬 이후 최대 물갈이 예상
clip20260513134740
서울 강남경찰서. /아시아투데이DB
서울 강남경찰서 수사·형사 실무 책임자들이 전원 교체됐다. 비위 논란이 끊이지 않는 데 따른 조치다.

서울경찰청이 12일 내부망에 공지한 2026년 상반기 경정급 정기인사에서 강남서는 수사 1·2·3과장과 형사 1·2과장 5명 전원이 새로 발령났다. 신임 수사 1과장에 경북청에서 전입해온 손재만 경정을, 수사 2·3과장에 경기남부청 출신의 유민재·채명철 경정을 앉히는 등 모두 서울 밖 인사로 채웠다.

수사 1·2과는 방송인 양정원씨가 프랜차이즈 필라테스 학원의 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 고소당한 사건을 담당해왔다. 이 과정에서 양씨의 남편 이모씨가 당시 수사1과 팀장에게 향응을 제공하고 부인에 대한 수사 무마를 청탁한 정황이 포착돼 검찰 수사로 이어졌다.

형사 라인도 강서경찰서 형사1과장이 강남서 1과장으로, 용산경찰서 형사과장이 2과장으로 자리를 옮겼다.

경감 이하 계급 인사도 예정된 터라 강남서 물갈이는 버닝썬 논란 이후 최대 폭이 될 것이라는 관측이 나온다.

앞서 경찰은 강남서에 오래 근무한 수사 인력 대상으로 순환 인사를 예고한 바 있다.
김태훈 기자
관련기사

'수사무마 의혹' 사건 연루 양정원, 경찰 출석

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

최승호 삼성전자 초기업노조위원장 “추가 협상 없다…적법 파업 강행할 것”

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

삼성바이오로직스 기밀자료 외부 공개 논란…조회 기록에 노조위원장 이름

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

지금 뜨는 뉴스

신임 서울대병원장에 백남종 교수…신경재활 권위자 발탁

‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’