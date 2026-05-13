‘수사 무마 의혹’ 강남경찰서, 수사·형사과장 전원 물갈이

수사과 전원 서울 밖 인사로 채워

형사과 전원 비강남권 인사로 채워

2019년 버닝썬 이후 최대 물갈이 예상

clip20260513134740 0 서울 강남경찰서. /아시아투데이DB

서울 강남경찰서 수사·형사 실무 책임자들이 전원 교체됐다. 비위 논란이 끊이지 않는 데 따른 조치다.서울경찰청이 12일 내부망에 공지한 2026년 상반기 경정급 정기인사에서 강남서는 수사 1·2·3과장과 형사 1·2과장 5명 전원이 새로 발령났다. 신임 수사 1과장에 경북청에서 전입해온 손재만 경정을, 수사 2·3과장에 경기남부청 출신의 유민재·채명철 경정을 앉히는 등 모두 서울 밖 인사로 채웠다.수사 1·2과는 방송인 양정원씨가 프랜차이즈 필라테스 학원의 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 고소당한 사건을 담당해왔다. 이 과정에서 양씨의 남편 이모씨가 당시 수사1과 팀장에게 향응을 제공하고 부인에 대한 수사 무마를 청탁한 정황이 포착돼 검찰 수사로 이어졌다.형사 라인도 강서경찰서 형사1과장이 강남서 1과장으로, 용산경찰서 형사과장이 2과장으로 자리를 옮겼다.경감 이하 계급 인사도 예정된 터라 강남서 물갈이는 버닝썬 논란 이후 최대 폭이 될 것이라는 관측이 나온다.앞서 경찰은 강남서에 오래 근무한 수사 인력 대상으로 순환 인사를 예고한 바 있다.