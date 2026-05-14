김학홍 문경시장 후보, 소상공인 간담회…“골목상권 회복 힘쓰겠다”

“공공형 식자재마트 전환 방안 검토”
김 후보는 13일 선거캠프에서 문경시 슈퍼마켓 협동조합원들과 간담회를 가졌다.
이번 간담회는 고물가와 소비 위축 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들의 현장 의견을 듣고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 조합원들은 △공공형 식자재마트 전환 지원 △조합 운영 부담 완화를 위한 제도 개선 △지속가능한 유통 인프라 구축 등을 건의했다.
조합 관계자들은 "대형 유통망과 경쟁하기 위해서는 물류 시스템 효율화와 공공성 강화가 필요하다"며 지역 차원의 지원 필요성을 설명했다.
김 후보는 "슈퍼마켓 협동조합은 지역 경제를 지탱하는 중요한 기반"이라며 "소상공인들이 스스로 경쟁력을 갖출 수 있는 유통 환경 조성이 필요하다"고 말했다.
이어 "공공형 식자재마트 전환은 유통 비용 절감과 소비자 편익 확대 측면에서 의미가 있다"며 "실무 협의를 거쳐 물류 인프라 현대화와 운영 내실화 방안 등을 검토하겠다"고 밝혔다.
또 "현장에서 나온 의견들을 정책에 반영해 골목상권이 다시 활력을 찾을 수 있도록 힘쓰겠다"며 "소상공인들이 안정적으로 생업을 이어갈 수 있는 환경 조성에 집중하겠다"고 덧붙였다.
한편 김 후보는 앞으로도 지역 각계와 간담회를 이어가며 현장 중심 정책 행보를 이어갈 계획이라고 밝혔다.