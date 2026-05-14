김학홍 문경시장 후보, 소상공인 간담회…“골목상권 회복 힘쓰겠다”

슈퍼마켓 협동조합과 유통 경쟁력 강화 논의

“공공형 식자재마트 전환 방안 검토”

6427 0 김학홍 후보가 지역 소상공인들과 간담회를 진행하고 있다/장성훈 기자

국민의힘 김학홍 문경시장 후보가 지역 소상공인들과 간담회를 열고 골목상권 활성화와 유통 경쟁력 강화 방안을 논의했다.김 후보는 13일 선거캠프에서 문경시 슈퍼마켓 협동조합원들과 간담회를 가졌다.이번 간담회는 고물가와 소비 위축 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들의 현장 의견을 듣고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이날 조합원들은 △공공형 식자재마트 전환 지원 △조합 운영 부담 완화를 위한 제도 개선 △지속가능한 유통 인프라 구축 등을 건의했다.조합 관계자들은 "대형 유통망과 경쟁하기 위해서는 물류 시스템 효율화와 공공성 강화가 필요하다"며 지역 차원의 지원 필요성을 설명했다.김 후보는 "슈퍼마켓 협동조합은 지역 경제를 지탱하는 중요한 기반"이라며 "소상공인들이 스스로 경쟁력을 갖출 수 있는 유통 환경 조성이 필요하다"고 말했다.이어 "공공형 식자재마트 전환은 유통 비용 절감과 소비자 편익 확대 측면에서 의미가 있다"며 "실무 협의를 거쳐 물류 인프라 현대화와 운영 내실화 방안 등을 검토하겠다"고 밝혔다.또 "현장에서 나온 의견들을 정책에 반영해 골목상권이 다시 활력을 찾을 수 있도록 힘쓰겠다"며 "소상공인들이 안정적으로 생업을 이어갈 수 있는 환경 조성에 집중하겠다"고 덧붙였다.한편 김 후보는 앞으로도 지역 각계와 간담회를 이어가며 현장 중심 정책 행보를 이어갈 계획이라고 밝혔다.