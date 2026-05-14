혜전대, AI 스마트팜으로 승부...연암대와 손잡아

혜전대학교, 충남 유일 AID 전환 중점 전문대학 지원사업 사업단 선정 0 혜전대학교.

혜전대학교에 새로운 바람이 불고 있다. 인공지능(AI)과 디지털 기술을 바탕으로 미래형 대학으로의 변화에 나선 것이다.혜전대는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 '2026 AID(AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업'에 선정됐다고 14일 밝혔다. 충남에서는 연암대학교와 함께한 연합 사업단이 유일하다.이번 사업은 AI를 미래의 기술이 아닌, 누구나 생활과 일터에서 쉽게 활용할 수 있는 도구로 만드는 데 초점이 맞춰져 있다.학생은 물론 지역민과 재직자들도 함께 배우고 성장할 수 있도록 문을 연다.혜전대와 연암대는 스마트팜 분야에서 힘을 모은다. 연암대가 농산물을 키우고 재배하면, 혜전대는 AI를 활용해 가공과 유통 과정을 더 똑똑하게 바꾼다.AI가 데이터를 분석해 가장 효율적인 방법을 찾아주는 것이다.학생들은 현장 데이터를 활용한 실습 교육을 통해 AI를 직접 경험하고 문제를 해결하는 힘을 키우게 된다.대학은 이를 바탕으로 산업 현장에서 바로 활약할 수 있는 실무형 인재를 양성할 계획이다.또 생성형 AI를 활용한 교육환경을 확대하며 지역산업과 함께 성장하는 대학으로 나아갈 방침이다.이혜숙 총장은 "이번 AID 사업 선정은 혜전대학교의 특성화 역량과 지역 연계 교육 경쟁력을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "AI·디지털 기반 교육 혁신을 통해 지역산업 발전과 미래 전문기술인재 양성에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.