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산업 자동차

한국타이어, 국가브랜드경쟁력지수 타이어 부문 18년 연속 1위

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강태윤 기자

승인 : 2026. 05. 18. 10:31

글로벌 프리미엄 완성차 브랜드 파트너십 확장
EV 타이어 시장 선도
WRC·포뮬러 E 등 70여 개 모터스포츠 대회 후원
[사진자료] 한국타이어, 2026년 국가브랜드경쟁력지수 타이어 부문 18년 연속 1위
한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지가 한국생산성본부 주관 2026년 '국가브랜드경쟁력지수(NBCI)' 제조업 부문 타이어 업종에서 18년 연속 1위에 선정됐다.

국가브랜드경쟁력지수는 기업의 마케팅 활동을 통해 형성된 브랜드 인지도·이미지·고객 충성도 등을 종합 평가해 산출되는 지표다. 한국타이어는 2009년부터 올해까지 18년 연속 타이어 업종 1위에 이름을 올리며 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'의 프리미엄 위상을 입증했다.

이번 성과의 배경에는 한국타이어의 본사 '테크노플렉스', 하이테크 연구소 '한국테크노돔', 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 '한국테크노링'으로 완성된 첨단 인프라가 자리한다. 한국타이어는 통합 품질·기술 관리 체계 하에 글로벌 8개 생산기지에서 완벽하고 균일한 품질을 구현하며 글로벌 타이어 업계를 선도하고 있다.

특히 지난해 포르쉐·BMW·샤오미·루시드 모터스·쿠프라 등 글로벌 완성차 브랜드와의 파트너십을 확장하며 글로벌 시장에서의 선도적 지위를 크게 강화했다. 현재 50여개 브랜드 약 300개 차종에 신차용 타이어를 공급하며 업계 최상위 기술력과 품질 경쟁력을 증명하고 있다.

글로벌 전기차 타이어 시장에서의 리더십도 독보적이다. 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 아이온을 앞세워 포르쉐 타이칸, BMW i4·iX, 포드 머스탱 마하-E 등 프리미엄 완성차 브랜드 핵심 전동화 모델에 신차용 타이어를 공급하며 차별화된 기술력을 인정받고 있다.

이와 함께 한국타이어는 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC), FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십, 람보르기니 슈퍼 트로페오 등 전 세계 70여 개 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 공급하고 참가팀을 후원하고 있다. 대회에서 확보한 데이터는 내연기관부터 전기차, 차세대 모빌리티까지 아우르는 통합 타이어 솔루션 개발에 활용 중이다.

이 외에도 미국 시뮬레이션 골프 리그 투모로우 골프 리그(TGL) 시즌2 파트너십을 비롯해 유럽축구연맹 주관 UEFA 유로파리그, 독일 명문 프로축구팀 보루시아 도르트문트, 사우디아라비아 프로축구팀 알 이티하드 등 글로벌 스포츠 마케팅 활동을 적극적으로 전개하며 전 세계 고객과의 브랜드 접점을 확대하고 있다.

앞으로도 한국타이어는 미래 모빌리티 패러다임을 이끌어갈 혁신 기술 개발에 박차를 가하는 동시에 프리미엄 브랜드 경험을 확대하는 다양한 활동을 전개하며 글로벌 톱티어 기업으로서의 입지를 강화할 계획이다.
강태윤 기자
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