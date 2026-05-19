구미시, 공공형 영아 돌봄 강화…0세 특화시설 추가 조성

생후 60일~12개월 미만 영아 맞춤 돌봄

부모 휴식·힐링 프로그램 운영

경북도 ‘K보듬 6000 0세 특화반’ 공모 선정…도내 유일 공공운영형

구미시 전국 최초 공동육아나눔터 '0세 특화반' 개소 활동사진(고아읍 문성서희스타힐즈 ) 0 경북 구미시 고아읍 공동육아 나눔터에서 아이들이 체험 활동을 하고 있다.

경북 구미시가 공공 운영형 영아 돌봄 모델을 늘리면서 지역 육아 정책의 방향을 제시하고 있다.구미시는 도 주관 '온종일 공동체 돌봄 모델(K보듬 6000) 0세 특화반 운영 공모 사업'에 선정돼 확보한 총사업비 6억 6600만원을 투입해 0세 특화반 전용 시설을 내년 1월 개소를 목표로 추진한다고 19일 밝혔다.이번 공모는 도 내 7개 사업 가운데 구미시만 유일하게 공공운영형으로 선정됐다는 점에서 의미가 크다. 공공운영형은 시설 매입과 설치까지 포함돼 안정성과 지속성을 확보할 수 있고, 체계적인 운영이 가능하다는 장점이 있다. 나머지 6개 사업은 민간연계형으로 추진된다.새롭게 조성될 시설은 공동육아 환경과 영아의 발달 특성을 반영해 커뮤니티실, 활동실, 수면실, 수유실, 스파실 등으로 구성된다. 여기에 분유 쉐이커, 보틀워머, 젖병 살균기 등 육아 편의 물품과 부모 휴식 공간도 함께 마련된다.프로그램도 영아와 부모 수요에 맞춰 운영된다. 오감 발달 프로그램과 부모 힐링 프로그램, 육아 품앗이 활동 등을 통해 양육 정보 공유와 정서적 교류를 지원할 예정이다.시는 앞서 전국 최초로 돌 전 아기와 부모를 위한 0세 특화 공동육아나눔터를 조성해 운영하며 주목받았다. 고아읍 문성서희스타힐즈 아파트 1층에 마련된 시설은 개소 이후 높은 예약률과 이용률을 기록하며 지역 대표 돌봄 정책으로 자리잡았다.실제 지난해 9월 정식 개소 이후 12월 말까지 누적 이용 인원은 1971명(914가구)에 달했다. 또 2025년 10월부터 12월까지 이용자 266명을 대상으로 실시한 만족도 조사에서는 '매우 만족' 94.7%, '만족' 5.3%로 응답자 전원이 만족 이상이라고 답했다.정성현 시장 권한대행은 "영아기 돌봄 부담은 부모에게 가장 큰 어려움 중 하나"라며 "아이와 부모 모두가 안심할 수 있는 공공 돌봄 환경을 확대해 지역에서 함께 키우는 육아 기반을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 말했다.