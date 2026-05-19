김민영 후보, 정읍시민 1인당 120만원 민생지원금 공약

취임 즉시 민생지원금부터 지급
김 후보는 이날 보도자료를 통해 "중동전쟁 장기화에 따른 고유가·고물가 여파로 시민들의 삶이 큰 어려움을 겪고 있다"며 "취임 즉시 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책부터 추진하겠다"고 밝혔다.
그는 "경기 침체와 소비 위축으로 소상공인들의 매출이 감소하며 생계가 위협받고 있고, 농민들 역시 비료·사료·농약 등 농자재 가격 상승과 유류비 부담까지 겹쳐 영농 부담이 갈 수록 커지고 있다"며 "특히 농업과 자영업 비중이 큰 정읍에서는 민생지원금이 단순한 지원을 넘어 시민 생활과 지역경제를 살리는 마중물이 될 수 있다"고 설명했다.
이어 "소상공인과 농민이 버텨야 지역경제도 유지될 수 있다"며 "민생지원금 지급은 단순한 현금 지원을 넘어 시민 생활 안정과 지역 상권 회복을 위한 정책"이라고 설명했다.
김 후보는 "취임 후 가장 우선적으로 민생지원금 지급 방안을 추진하겠다"고 덧붙였다.
다만 일각에서는 재원과 관련해서 해당 공약의 재정 건전성에 대한 검토가 필요하다는 지적도 나온다. 정읍시 인구를 고려할 경우 상당한 규모의 예산이 소요될 것으로 예상되기 때문이다.