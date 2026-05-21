김산 무안군수 후보, 민주당 원팀 출정식…“필승 다짐”

이날 출정식에는 지지자와 당원 등 300여 명이 참석했으며, 민주당 무안지역 광역·기초의원 후보들도 함께 자리해 필승 의지를 다졌다.
김 후보는 "원팀으로 함께 뛰는 후보들과 힘을 모아 군민들의 기대에 부응하겠다"며 "이번 선거에서 민주당 후보들이 좋은 결과를 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
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출정식에는 이호성·김대현·임현수·이창래·이준회·임윤택·정옥현·정은경 후보가 참석 했으며, 나광국·최옥수·류춘오·이혜자 전 예비후보가 김산 군수 후보 공동 선대위원장으로 동참해 민주당의 원팀 정신을 거듭 다짐했다.
출정식 이후에는 선거사무실에서 선거운동원들과 함께 간담회를 열고 본격적인 선거운동 방향을 공유하며 결속을 다졌다.
이날 서삼석 국회의원도 바쁜 국회 일정 속에서도 후보들의 원팀 정신을 격려하기 위해 현장을 찾아 힘을 보탰다.
무안지역 원팀 선대위는 앞으로 민주당 지역위원회와 함께 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 김산 후보와 당선 뿐만 아니라 시의원, 군의원 후보 전원 당선을 목표로 삼고 있다.
한편 김산 후보와 민주당 무안지역 후보들은 이번 원팀 출정식을 시작으로 지역 곳곳을 돌며 군민과 소통하는 현장 중심 선거운동을 이어갈 계획이다.