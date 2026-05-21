칠곡군, 타 지자체 돕고도 ‘3년 연속 산불 제로’ 대기록…경북서 유일무이

자체 인력 파견에도 24시간 철통 감시망 가동하며 화재 원천 차단

21일 칠곡군청에서 최진영 산림녹지과장과 직원들이 '경북도 유일 3년 연속 산불 ZERO' 전광판을 배경으로 대기록 달성을 자축하며 기념촬영을 하고 있다./칠곡군 0 칠곡군청 산림녹지과 직원들이 21일 군청에서 '경북도 유일 3년 연속 산불 ZERO' 전광판을 배경으로 대기록 달성을 자축하며 기념촬영을 하고 있다./칠곡군

경북 칠곡군이 도내 22개 시·군 가운데 유일하게 3년 연속 단 한 건의 산불도 허용하지 않는 전례 없는 대기록을 썼다. 전국적으로 대형 산불이 빈발하는 악조건 속에서도 자체 헬기와 진화대 인력까지 타 지역에 선뜻 지원하며 이뤄낸 값진 성과다.칠곡군은 21일 이 같은 산불 예방 성과를 발표하며 빈틈없는 사전 대응 체계와 군민들의 높은 의식이 빚어낸 결과라고 평가했다.군은 매년 11월부터 이듬해 5월까지 산불방지대책본부를 가동해 24시간 경계 태세를 유지한다. 산불위기경보가 '경계' 이상으로 격상될 경우 즉각 전 직원의 6분의 1 이상이 불법소각이 잦은 농촌 마을과 주요 등산로 현장에 투입돼 대대적인 예방 활동과 단속을 벌였다.현장 감시 인력도 그물망처럼 촘촘하게 배치했다. 입산통제구역 등 취약지에는 산불감시원 95명이 투입됐고 드론감시원 3명은 사각지대를 하늘에서 샅샅이 살폈다. 산림재난대응단 35명은 산림 인접 지역 화재 발생 시 즉시 출동해 작은 불씨가 대형 산불로 번지는 것을 초기부터 철저히 억제했다.행정력에 더해 군민들의 자발적인 동참도 대기록 달성에 큰 힘이 됐다. 군이 어르신과 농업인 등을 대상으로 맞춤형 교육과 캠페인을 벌인 결과, 농민들은 논두렁 소각 대신 예초기를 들었고 등산객들은 스스로 인화물질을 차단하며 화재 예방에 앞장섰다.최진영 군 산림녹지과장은 "3년 연속 산불이 발생하지 않은 것은 군민들의 적극적인 협조와 참여 덕분"이라며 "앞으로도 예방과 대응체계를 더욱 강화해 소중한 산림자원을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.