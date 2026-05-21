호서대, 교육부 고교교육 기여 ‘S등급’…충남지역 유일

호서대학교 전경4 0 호서대학교 전경

호서대학교가 교육부 '고교교육 기여대학 지원사업' 연차평가에서 충남지역 대학 유일하게 최고 등급인 S등급을 획득했다.21일 호서대에 따르면 이 평가는 지난해 선정된 전국 91개 대학을 대상으로 2025년 운영 실적과 2027~2028학년도 대입전형 시행계획을 중심으로 진행됐다.교육부와 한국대학교육협의회는 △대입 평가 역량 △고교교육 연계성 △사회적 책무성 △예산 운영 등 4개 영역을 종합 점검해 S등급 18개교, A등급 55개교, B등급 18개교를 선정했다.S등급에는 호서대를 비롯해 서울과기대, 한양대 ERICA, 한국외대, 숙명여대 등이 이름을 올렸다. 호서대는 학생 중심 대입 운영과 공교육 연계 노력을 바탕으로 공정하고 투명한 입시 운영 체계를 구축한 성과를 높게 평가받았다.주요 평가지표는 고교교육 지원 활동과 개정 교육과정 취지에 부합하는 전형 운영, 대입 정보 제공 확대, 사교육 부담 완화 등이 포함됐다.교육부는 고교교육과 대입전형 간 연계를 강화하고 공정하고 신뢰받는 입시 환경을 조성하기 위한 대학들의 노력을 중점 평가했다고 밝혔다.호서대는 입학전형 공정성 확보와 학생 중심 대입 운영 체계 강화를 위해 입시공정관리위원회 운영과 입학사정관 전문성 강화, 블라인드 평가 확대 등을 추진해왔다. 고교 교사와 교육청 관계자 등이 참여하는 평가 참관 체계도 운영하며 대입 전형의 투명성과 신뢰도를 높여왔다.아울러 고교 교육과정과 연계한 전형 운영과 대입 정보 제공 확대, 고교 협력 프로그램 운영 등을 통해 공교육 중심 입시 환경 조성에도 힘써왔다. 학생의 성장 과정과 역량을 공정하게 평가할 수 있는 입시 체계를 고도화하며 공교육과 대학 교육을 연결하는 교육 환경 구축에도 힘을 쏟고 있다.최인호 호서대 입학처장은 "이번 성과는 공정성과 신뢰를 갖춘 대입 운영 체계를 마련하고 고교 교육과정과 연계한 학생 중심 입시를 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 수험생과 학부모가 신뢰할 수 있는 입시 환경을 만들고 고교교육과 대입 간 연계를 강화하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.