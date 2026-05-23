고유가 지원금 누적 신청률 77.6%…지급액 5조 돌파

1·2차 누적 신청자 2788만명…세종 신청률 전국 최고

2차 고유가 피해지원금 신청 시작 0 고유가 피해지원금 2차 신청이 시작된 18일 오전 대전 서구 복수동 행정복지센터에 고유가 피해지원금 접수처 안내문이 붙어 있다. /연합뉴스

정부의 1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청률이 77%를 넘어섰다. 지급액도 5조원을 돌파하며 지원금 지급이 빠르게 진행되는 모습이다.23일 행정안전부에 따르면 지난 22일 24시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청자는 2788만8822명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자의 77.62% 수준이다. 누적 지급액은 총 5조455억원이다.기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 307만5000명이 신청해 신청률 95.2%를 기록했다. 지급액은 1조7459억원이다.지난 18일부터 신청을 받은 2차 지원금은 2481만4000명이 신청해 신청률 75.9%를 나타냈다. 지급액은 3조2996억원으로 집계됐다. 2차 지원금은 소득 하위 70% 국민을 대상으로 지급되고 있으며, 신청 기간에는 1차 지원금을 받지 못한 대상자도 함께 신청할 수 있다.지급 수단별로는 신용·체크카드 수령자가 1938만786명으로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권 모바일·카드형 447만9338명, 선불카드 355만5671명, 지역사랑상품권 지류형 47만3027명 순이었다.지역별 누적 신청률은 세종이 80.97%로 가장 높았고, 대전(80.42%), 광주(80.15%), 부산(80.13%) 등이 뒤를 이었다. 반면 제주 지역 신청률은 74.39%로 가장 낮았다.