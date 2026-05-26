닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

미군, 호르무즈 인근 이란 남부 타격…미·이란 종전 협상 막판 진통

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260526010007470

글자크기

닫기

하만주 워싱턴 특파원

승인 : 2026. 05. 26. 13:45

미군 중부사령부 "자위권 행사"…WSJ "이란 선박 2척 침몰"
루비오 국무장관 "호르무즈 해협, 어떤 방식으로든 개방"
이란, 도하서 종전 MOU 조율
NYT "이란 미사일기지 30곳 복구…미군 대형 탄약 부담"
HI81G7wXYAA1Dvw
미국 해군 장병과 해병대원들이 아라비아해를 항해 중인 강습상륙함 USS 트리폴리(LHA 7)에서 비행 작전을 수행하고 있다./미군 중부사령부(CENTCOM) 홈페이지 캡처
미군 중부사령부(CENTCOM)가 25일(현지시간) 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 문안을 막판 조율하는 상황에서 호르무즈 해협 인근 이란 남부 목표물을 타격했다.

중부사령부는 미군 보호를 위한 자위권 행사라고 설명했지만, 이번 공격은 60일 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방 기대가 커지던 시점에 이뤄져 휴전 체제의 취약성을 다시 드러냈다.

◇ 미 중부사령부, 호르무즈 해협 인근 이란 남부 공습…기뢰 부설 선박·미사일 발사대 겨냥

중부사령부는 이날 자위권 행사 차원에서 이란 남부의 기뢰 부설 선박과 미사일 발사대를 타격했다고 밝혔다. 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미군이 호르무즈 해협에서 기뢰 부설을 시도하던 이슬람혁명수비대(IRGC) 선박 2척을 침몰시키고, 이란의 지대공 미사일(SAM) 위협에 대응해 이란 주요 항구이자 해군기지가 있는 반다르아바스(Bandar Abbas) 인근 미사일 발사대를 공습했다고 전했다.

팀 호킨스 중부사령부 대변인은 "중부사령부는 진행 중인 휴전 기간에도 자제를 유지하면서 미군을 계속 방어하고 있다"고 말했다. 블룸버그통신은 이란 국영 누르뉴스(Nour News)를 인용해 미국·이스라엘 전투기가 호르무즈 해협 내 라라크 섬 남쪽에서 이란 선박 여러 척을 공격해 이란 측 사망자가 발생했다고 전했다.

블룸버그는 MOU 합의 기대감이 높아지던 시점에 무력 충돌이 발생해 기존 휴전의 불안정성이 다시 드러났다고 분석했다.

OMAN-MUSCAT-IRAN-STRAIT OF HORMUZ-TALKS
오만 외무장관 사이이드 바드르 빈 하마드 알부사이디가 이끄는 오만 관리들이 24일(현지시간) 오만 무스카트에서 카젬 가리바바디 이란 외무차관이 이끄는 이란 대표단과 호르무즈 해협 자유 항행과 최근 역내 정세를 놓고 회담하고 있다./신화·연합
◇ NYT "이란, 미사일 기지 30곳 복구"…미군, 지하 미사일 기지 타격 대형 탄약 재고 부족

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보기관이 이달 초 정책 입안자들에게 전달한 기밀 평가 보고서를 인용해 이란이 호르무즈 해협 인근 미사일 기지 33개 중 30개의 작전 접근권을 복구했다고 보도했다. NYT는 이란이 전쟁 발발 전 이동식 발사대의 약 70%와 미사일 재고의 약 70%를 유지하고 있다며 이는 미국·이스라엘의 38일 군사작전에도 이란의 해협 통제 능력이 상당 부분 남아 있음을 보여준다고 짚었다.

미군 고위 관리들은 이란의 견고한 지하 미사일 기지를 파괴하는 데 필요한 장거리 미사일과 대형 정밀탄 재고가 심각하게 낮은 수준이라는 우려를 내부적으로 제기해왔다고 NYT는 전했다. NYT는 또 미국 고위 군 당국자를 인용해 이란의 지대공미사일이 걸프만·아라비아해에서 해상 봉쇄 임무를 수행 중인 항공모함 2척과 호위함을 포함한 미국 해군 함정 20여 척을 위협했다고 보도했다.

IRAN-CRISIS/OMAN-HORMUZ
선박들이 25일(현지시간) 오만 무산담 앞 호르무즈 해협에 정박해 있다./로이터·연합
◇ 루비오 "호르무즈, 어떤 방식으로든 열릴 것"…이란 협상단, 도하서 MOU 문안 막판 조율

이번 타격은 이란 협상단이 카타르 도하에서 MOU 문안을 집중 협의하는 가운데 이뤄졌다. 이란 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관은 이날 도하에서 카타르 측과 호르무즈 해협 재개방, 고농축 우라늄 재고 처리, 동결 자산 해제 문제를 논의했다.

마코 루비오 미국 국무장관은 인도에서 기자들에게 "호르무즈 해협은 어떤 방식으로든 열릴 것"이라며 "방해 없이, 통행료 없이, 합의가 이뤄지는 즉시 개방돼야 한다"고 말했다고 WSJ가 전했다. 루비오 장관은 초기 합의 문안의 구체적 표현을 두고 협상이 오가고 있다며 도널드 트럼프 대통령이 '좋은 합의 아니면 합의 없음'을 택할 것이라고 경고했다.
하만주 워싱턴 특파원
관련기사

트럼프 "이란 협상 순항" 직후 호르무즈 인근 제한 타격…종전 협상 막판 압박

트럼프 "협상 순항" 선언 속 미·이란 핵·제재 이견 막판 진통…유가 7% 급락

미·이란 종전 MOU 체결 접근…트럼프 "서두르지 말라", 이란 핵·동결 자산 이견 잔존

트럼프, 이란 공습 재개 저울질…파키스탄·카타르, 테헤란서 막판 중재 총력전

이란, 미 새 제안 검토 속 "동결자산 해제·봉쇄 중단 먼저"…파키스탄, 종전 협상 중재 지속

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

사상 최대 규모 60조원 캐잠수함, 막강 獨 지정학적 우세속...‘韓 범정부·대기업 산업협력 패키지’로 뚫는다

“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

고개 숙인 정용진 “모든 책임은 내게 있어”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

[단독] AI 앵커가 전한 속보의 정체는 ‘전자담배 광고’

캐나다 CBC방송, “한국 정부, 잠수함 한 척을 항구에 직접 몰고 와 가장 화려한 방식으로 데뷰” 평가

미군, 이란 남부 전격 공습…핵협상 막판 변수로 부상

“폐기하라” 들끓는 여론… ‘21세기 대군부인’ 국민청원 동의율 99% 돌파

지금 뜨는 뉴스

쉬면서 일하고 싶다면…보령 삽시도 어때요?

최고 출력 1050마력…페라리 첫 순수전기차 ‘루체’ 공개

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹