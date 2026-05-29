“팔자”만 넉 달째…외국인, 4월 韓증시서 4조원 또 뺐다

채권은 순투자 전환

상장증권 3.6조 순회수

주식 보유액 2121조원

금융감독원 0 /금융감독원

외국인 투자자들이 지난달 국내 증시에서 4조원 넘는 주식을 순매도하며 4개월 연속 '셀 코리아'를 이어갔다. 반면 채권시장에서는 순투자로 전환했다.29일 금융감독원에 따르면 외국인은 지난 4월 국내 상장주식 4조460억원어치를 순매도했다. 유가증권시장에서 3조6380억원, 코스닥시장에서 4080억원을 각각 순매도했다.외국인의 국내 주식 순매도는 올해 1월 이후 4개월 연속 이어지고 있다. 지난 3월에는 4조3505억원 규모를 순매도한 바 있다.반면 채권시장에서는 순투자로 전환했다. 외국인은 지난달 상장채권 4420억원을 순투자했다. 21조8000억원어치를 사들였고 13조7000억원을 매도했으며, 만기상환 7조6000억원을 반영한 수치다.이에 따라 외국인은 지난달 국내 상장증권 시장에서 총 3조6040억원을 순회수했다.다만 외국인 보유 규모는 오히려 증가했다. 4월 말 기준 외국인의 상장주식 보유액은 2121조4000억원으로 전체 시가총액의 32.5%를 차지했다. 전월 대비 545조2000억원 증가한 규모다.외국인의 상장채권 보유액은 325조2000억원으로 전체 상장잔액의 11.6% 수준이었다. 주식과 채권을 합한 전체 상장증권 보유액은 2446조6000억원으로 집계됐다.