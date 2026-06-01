경남도, 진해 원도심에 근대문화 관광벨트 입힌다

흑백다방·옛 우체국 등 역사자원 활용

관광과 상권 회복 연결하는 50억원 사업 추진

(구)진해우체국 0 창원시 진해구 근대문화역사길에 위치한 (구)진해우체국./ 경남도

경남도가 남부권 광역관광개발사업의 하나로 창원 진해구 원도심 재생에 나선다. 근대문화역사길 일대의 건축물과 역사자원을 관광 콘텐츠로 재해석해 지역 관광 경쟁력을 높이고 원도심 활성화의 발판을 마련한다는 계획이다.경남도는 남부권 광역관광개발사업 1단계 사업인 창원시 진해구 '근대박물관마을 관광경관 명소화 사업'을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.이 사업은 문화체육관광부와 경남도, 창원시가 공동 추진하는 사업으로, 인구 감소와 상권 침체를 겪고 있는 진해 원도심 활성화를 목표로 한다. 총사업비는 50억원이며, 올해는 20억원이 투입된다. 재원은 국비 10억원, 도비 3억원, 시비 7억원으로 마련된다.사업의 핵심은 진해 근대문화역사길에 위치한 노후 근대 건축물을 보존·재생해 관광자원으로 활용하는 것이다.진해 흑백다방은 과거 고전음악 다방의 분위기를 재현한 복합문화공간으로 조성된다. 지역 예술가들의 작품 전시와 휴식 공간을 함께 갖춘 문화 거점으로 활용할 계획이다.군항마을역사관은 옛 진해 군항마을의 사진과 기록물을 전시하는 공간으로 꾸며진다. 지역의 역사와 이야기를 체험할 수 있는 근대마을체험관 기능도 함께 수행한다.옛 진해우체국은 2000년 이전 운영 당시 모습으로 복원해 근대역사관으로 조성한다. '편지'를 주제로 한 전시와 체험 프로그램을 운영해 방문객들에게 색다른 경험을 제공할 예정이다.지역 특색을 살린 관광 콘텐츠 개발도 함께 추진된다. 도는 지역 주민과 예술인을 대상으로 공모전을 열어 다양한 아이디어를 발굴하고, 민간이 주도하는 여행상품과 관광 프로그램 개발도 지원할 계획이다.김상원 도 관광개발국장은 "근대박물관마을 관광경관 명소화 사업은 진해 원도심 쇠퇴에 따른 문제를 완화하고 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "진해군항제와 연계할 수 있는 다양한 프로그램도 함께 마련해 관광 시너지 효과를 높이겠다"고 말했다.