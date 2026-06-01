전남농기원 적정시비 사업 성과 가시화…비료비 최대 12억원 절감 효과

토양검정 기반 맞춤형 시비 정착…교육·홍보·현장기술지원 성과

전남도 0 전남농기원이 적정시비실천 현장기술지원 사업과 관련 농업인을 대상으로 실천 캠페인을 벌이고 있다./전남농기원

전남도농업기술원은 국제 비료 원자재 수급 불안과 농자재 가격 상승에 대응하기 위해 추진 중인 '적정시비 실천 현장기술지원 사업'이 가시적인 성과를 거두고 있다고 1일 밝혔다.전남농업기술원은 토양검정을 기반으로 작물별 적정 비료 사용량을 처방하고, 농업인의 과다 시비를 줄이기 위해 시·군 농업기술센터와 연계한 교육·홍보·현장 기술지원을 지속적으로 추진하고 있다.지난 4월부터 현재까지 적정시비 교육은 총 191회에 걸쳐 진행됐으며, 9571명의 농업인이 참여했다. 또 캠페인, 리플릿 배부, 홍보 문자 발송 등 홍보활동은 1만3046건 실시됐고, 현장 기술지원도 229회에 걸쳐 527개 농가를 대상으로 이뤄졌다.적정시비 실천이 확산되면서 액비 활용도 역시 증가하고 있다. 지난해 도내 액비 시비 처방 건수는 4만4053건이었으나 올해 4월 기준 5만1457건으로 16.8% 늘었다. 액비 처방량도 36만6094톤에서 44만3411톤으로 21.1% 증가한 것으로 나타났다.전남농업기술원은 액비 처방량 증가분을 NK복합비료 기준으로 환산할 경우 최대 12억원 상당의 비료비 절감 효과가 있는 것으로 분석했다.토양검정 신청도 꾸준히 증가하고 있다. 농업인들의 과학영농에 대한 인식이 확대되면서 토양검정을 기반으로 한 맞춤형 시비 문화가 정착되고 있으며, 화학비료 사용량 감소와 경영비 절감을 위한 현장 실천도 확대되고 있는 것으로 평가된다.전남농업기술원은 지역농협 비료 판매 담당자와 판매원을 대상으로 토양검정 기반 비료 사용 처방 및 적정 비료 사용 기준 교육도 실시하고 있다. 이를 통해 비료 유통 단계에서도 적정시비가 실천될 수 있도록 협력을 강화하고 있다.전남농업기술원은 앞으로 시·군 농업기술센터와 농협, 농업인 단체 등과 협력해 작목별 현장 맞춤형 기술지원을 확대할 계획이다. 또 식량작물과 원예작물 등 주요 작목의 생육 시기별 현장점검을 강화하고, 토양검정 기반 시비 처방 확대와 순환식 양액재배 기술 보급 등을 통해 비료 사용 효율을 높여 나갈 방침이다.박인구 전남농업기술원 기술보급과장은 "적정시비 실천은 농가 경영비 절감과 환경보전을 동시에 실현할 수 있는 중요한 과제"라며 "현장 중심의 교육과 기술지원을 지속적으로 확대해 지속가능한 농업 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.