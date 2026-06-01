닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

포항시, 청년·신혼부부 주거비 부담 낮춘다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260601010000185

글자크기

닫기

포항시 장경국 기자

승인 : 2026. 06. 01. 12:03

송도동 70호, 오천읍 30호 공급
250616 포항시, 지방재정 지켜낸 행정력 빛났다! 의미 있는 승소 ‘눈길’
포항시청사전경
경북 포항시가 청년과 신혼부부의 주거 부담을 덜고 정주 여건을 개선하기 위해 지역밀착형 공공임대주택 공급에 나선다.

포항시는 경북도, 경북개발공사와 함께 청년·신혼부부 등 지역 내 주거 수요에 대응하기 위해 송도동과 오천읍 일원에 총 100호 규모의 지역밀착형 공공임대주택 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 송도동 70호, 오천읍 30호 규모로 조성된다. 입주자의 생활 특성과 지역 여건을 반영해 커뮤니티 기능을 갖춘 생활밀착형 공공임대주택으로 공급할 계획이다.

사업은 신축약정형 매입임대 방식으로 진행된다. 민간사업자가 토지를 확보해 주택을 건설하면 준공 이후 경북개발공사가 해당 주택을 매입해 공공임대주택으로 운영하는 방식이다.

특히 이번 사업은 포항시와 경북도, 경북개발공사가 협력해 추진하는 사업으로, 포항시와 경북개발공사 간 업무협약을 바탕으로 추진되는 지역 맞춤형 공공임대주택 사업이라는 점에서 의미를 더하고 있다.

시는 이번 사업이 청년과 신혼부부의 안정적인 주거 기반 마련은 물론, 송도동 등 원도심 생활권에 젊은 세대 유입을 촉진해 생활인구 증가와 지역 상권 활성화, 공동체 회복에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

시 관계자는 "관계기관과 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다"며 "주거의 질은 높이고 경제적 부담은 줄일 수 있는 양질의 공공임대주택 공급에 힘쓰겠다"고 말했다.


장경국 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기