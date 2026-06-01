[기자의눈] “왜 특정매체만”…이해 못할 언론관 보인 양향자 후보

엄명수 기자 0 엄명수 전국부 기자

국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 선거를 이틀 앞두고 경기도의회에서 특정매체만을 대상으로 문을 닫은 채 간담회를 진행해 논란이 일고 있다. 당초 양 후보 캠프는 모든 기자를 대상으로 대회의실에서 간담회를 연다고 공지했으나, 실제로는 특정매체가 사용하는 기자실로 장소가 변경되어 전체 기자들의 접근이 제한됐다. 이로 인해 경기도와 경기도의회를 출입하는 언론인들 사이에서 불만과 반발이 커지고 있다.이 사안의 본질은 선거 후보자의 언론 소통 방식과 투명성에 대한 문제다. 공식 일정표와 실제 진행 장소가 다르게 운영된 점, 그리고 특정 언론만을 대상으로 한 비공개 간담회는 공정한 정보 접근권을 침해할 수 있다. 특히 경기도의회에는 모든 언론이 자유롭게 출입할 수 있는 넓은 브리핑실이 있음에도, 굳이 특정매체만 이용 가능한 공간을 선택한 것은 의도적이든 아니든 오해를 불러일으킬 수밖에 없다.이러한 현상은 선거 과정에서 후보자와 언론, 그리고 유권자 간의 소통 구조가 얼마나 중요한지 다시금 상기시킨다. 언론은 후보자의 정책과 입장을 유권자에게 전달하는 창구이며, 모든 언론에 동등한 접근 기회를 보장하는 것은 민주적 선거의 기본이다. 특정 언론만을 대상으로 한 간담회는 정보의 독점과 왜곡 가능성을 높이고, 나아가 후보자에 대한 신뢰 저하로 이어질 수 있다.이훈미 대변인은 일정이 촉박해 소통이 원활하지 못했다고 해명했으나, 선거와 같은 중요한 시기일수록 더욱 투명하고 공정한 언론 대응이 필요하다. 앞으로 후보자 캠프는 모든 언론에 열린 자세로 소통하고, 공식 일정과 실제 진행을 일치시켜 불필요한 오해를 사전에 차단해야 한다. 또한, 언론 역시 후보자에게 공정한 질문과 비판을 통해 유권자 알 권리를 지키는 역할을 충실히 해야 한다.결국 이번 논란은 선거 과정에서의 소통과 투명성, 그리고 언론의 공정한 정보 접근권이 얼마나 중요한지 보여준다. 후보자와 캠프, 그리고 언론 모두가 민주적 절차와 원칙을 지키는 것이 유권자에 대한 최소한의 예의임을 다시 한 번 강조하고 싶다.