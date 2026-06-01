나동연 양산시장 후보 “클린 선거로 정면돌파”…막판 네거티브 공세 강력 규탄

허위사실·비방 난무, 구태 공작정치 시민이 심판해야

축제형 유세·학생 소통 통해 새로운 선거문화 제시

20260601_105931 0 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일, 국민의힘 나동연 양산시장 후보가 양산시청 프레스센터에서 긴급 기자회견을 열고 '클린 선거' 실천 의지를 밝히고 있다./이철우 기자

제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 국민의힘 나동연 양산시장 후보가 '클린 선거'를 전면에 내세우며 정면돌파 의지를 밝혔다. 상대 후보 측의 네거티브 공세를 강하게 비판하는 동시에 끝까지 정책 중심 선거를 이어가겠다는 입장을 분명히 했다.나 후보는 이날 오전 양산시청 프레스센터에서 긴급 기자회견을 열고 "참담함과 당당함이 교차하는 심정"이라며 "선거 초반 더불어민주당 조문관 후보와 시민 앞에서 약속한 '클린 선거 협약'을 끝까지 지켜왔다"고 강조했다.그는 "상대 진영은 선거 막판 판세에 조급함을 느꼈는지 근거 없는 허위사실과 무차별적인 비방으로 선거판을 혼탁하게 만들고 있다"며 "이는 시민과의 약속을 저버린 구태 정치"라고 강하게 비판했다.특히 나 후보는 "상대를 깎아내려 얻는 승리가 아닌, 정책과 비전으로 시민의 선택을 받는 것이 진정한 정치"라며 "끝까지 감정적 대응을 자제하고 깨끗한 선거로 평가받겠다"고 밝혔다.이어 선거운동 과정에 대해서는 "양산 전역을 돌며 시민과 직접 소통했고, 축제형 유세와 학생들과의 만남을 통해 정책을 보완했다"며 "이는 지역은 물론 전국에서도 보기 드문 새로운 선거문화"라고 자평했다.나 후보는 또 상대 진영의 각종 의혹 제기에 대해 "특보 역할과 관련한 왜곡된 주장과 근거 없는 프레임으로 후보를 흠집내고 있다"며 "사실관계에 대한 법적 대응도 검토 중"이라고 밝혔다.아울러 "정치적 공세보다 중요한 것은 시민과의 약속"이라며 "끝까지 품격 있는 선거를 통해 양산의 미래를 위한 비전을 제시하겠다"고 말했다.마지막으로 나 후보는 "약속을 지키는 후보와, 표를 위해 신의를 저버리는 후보 중 누가 양산의 미래를 맡을 자격이 있는지 시민들이 판단해 달라"며 "구태 공작정치를 투표로 심판하고 클린 선거를 완성해 달라"고 호소했다.한편, 나 후보는 "선거 이후에는 지역 통합과 미래 세대를 위한 시정 운영에 힘쓰겠다"며 "중단 없는 양산 발전으로 시민 기대에 보답하겠다"고 덧붙였다.