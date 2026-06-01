한화그룹 “대전사업장 폭발사고 깊이 사과”

손재일 한화에어로스페이스 대표 긴급 대책회의 후 현장 이동

"국민께 깊이 사과" 재발방지 대책 마련

분주한 한화에어로스페이스 대전사업장 정문 0 = 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 구급차 한 대가 정문 안으로 진입하고 있다. /연합

한화그룹이 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고와 관련해 공식 사과문을 내고 사고 수습에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.한화그룹은 이날 입장문을 통해 "오늘 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 사고로 소중한 직원 다섯 분이 숨져 비통하고 안타깝다"며 "한화그룹과 한화에어로스페이스는 깊은 애도를 표한다"고 밝혔다.이어 "숨진 직원들의 명복을 빌며 유가족들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "사고로 부상을 입은 직원들의 빠른 쾌유를 빌고 치료에 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.한화그룹은 "국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다"며 공식 사과의 뜻을 전했다.이날 사고는 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생했다. 한화에어로스페이스에 따르면 점성 물질인 로켓용 고체추진제를 용기에 주입한 뒤 밸브와 공구 등을 세척하는 공정이 이뤄지는 세척공실에서 폭발이 발생했다.경찰과 소방당국에 따르면 이번 사고로 직원 5명이 숨졌으며 1명은 전신 화상을 입는 중상을, 1명은 경상을 입었다.소방당국은 오전 11시 17분 대응 1단계를 발령하고 인력 100여명과 장비 30여대를 투입해 진화 작업에 나섰다. 화재는 발생 약 50분 만에 초진됐으며 오후 1시 7분 완전히 진화됐다. 대응 1단계는 오후 1시 8분 해제됐다.한화에어로스페이스는 사고 직후 손재일 대표이사 주재로 서울 본사에서 긴급 대책회의를 열었다. 손 대표는 회의 직후 사고 현장으로 이동했으며, 회사는 현장에 대책본부를 설치해 소방·경찰 등 관계기관과 협조하며 사고 수습에 나서고 있다.한화그룹은 "사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다"고 밝혔다.