“60명에게 3000만원 지원” 삼표그룹 정인욱학술장학재단, 미래 산림 인재 양성 추진

1 0 유용재 정인욱학술장학재단 사무국장(왼쪽)과 이규명 국립백두대간수목원장이 지난달 28일 한국수목원정원관리원과 업무협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

삼표그룹 정인욱학술장학재단은 지난달 28일 경북 봉화군 국립백두대간수목원에서 한국수목원정원관리원과 야생식물 종자 보전을 위한 '시드볼트 캠퍼스 담다' 프로젝트 지원 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.양측이 함께 진행하는 '시드볼트 캠퍼스 담다' 프로젝트는 산림 및 생명과학 분야 대학(원)생들이 산림 내 야생식물 종자를 직접 수집·조사하고, 이를 야생식물종자 영구저장 시설인 백두대간 글로벌 시드볼트(BGSV)에 안전하게 저장하는 활동이다.2022년 국립공주대를 시작으로 매년 참여 대학을 확대해 온 해당 프로젝트는 올해 강원대, 경북대, 경상국립대, 서울대 등 총 8개 대학으로 범위를 넓혀 전국적인 종자 수집 네트워크를 강화하고 있다.재단은 이번 프로젝트에 참여하는 산림 및 생명과학 분야 대학(원)생 60명에게 총 3000만원의 장학금을 지원한다. 또한 야생식물 종자 보전 관련 협력사업 추진 등에 대해 상호 협력할 예정이다.유용재 재단 사무국장은 "미래 세대인 대학(원)생들이 지구의 자산인 야생식물 종자를 직접 지키는 경험은 종자 보존의 중요성을 체감하는 뜻깊은 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 생물다양성 보존과 생물다양성 분야 미래 인재 양성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.