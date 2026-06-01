정은보 거래소 이사장, WFE 이사회·노르웨이 국부펀드 면담차 출국

토큰화 주식·예측시장 등 거래소 현안 논의

clip20260601143720 0 /한국거래소.

정은보 한국거래소 이사장이 세계거래소연맹(WFE) 이사회 참석과 노르웨이 국부펀드 면담을 위해 출국했다.한국거래소는 정 이사장이 2026년 WFE 2차 이사회 참석과 노르웨이 국부펀드 방문을 위해 지난달 31일 출국했다고 1일 밝혔다. WFE는 세계 각국 정규거래소가 회원으로 참여해 글로벌 거래소 시장 관련 의제를 논의하는 협의체다.정 이사장은 오는 2일 룩셈부르크에서 열리는 WFE 2차 이사회에 참석, 나스닥, 시카고상업거래소(CME), 일본거래소그룹(JPX) 등 글로벌 주요 거래소 대표들과 거래소 경영 현안과 경쟁력 제고 방안을 논의한다.최근 해외 디지털 거래 플랫폼을 중심으로 토큰화 주식 거래가 확대되면서 정규 거래소의 기술적·법적 표준 선점 전략에 대한 의견을 나눌 방침이다. 리 수준과 지정학적 리스크 등 정치·경제 이슈에 투자 기회를 제공하며 성장하고 있는 예측시장이 전통 거래소 산업에 미치는 영향과 대응 방안도 논의한다.정 이사장은 "다양한 형태의 거래 플랫폼이 등장하는 시장 구조 변화 속에서 정규 거래소의 역할과 경쟁력 강화 방안에 대해 글로벌 거래소 CEO와 심도 있는 논의를 진행할 예정"이라고 말했다.오는 4일에는 노르웨이 국부펀드 최고투자책임자(CIO) 말린 노르베리와 면담한다. 노르웨이 국부펀드는 노르웨이 중앙은행 산하 자산운용 조직인 노르웨이은행투자관리청(NBIM)이 운용하는 글로벌 장기 투자자다.정 이사장은 "한국 자본시장이 역사적인 성과를 이어가고 있는 지금이 우리 증시의 매력을 알릴 적기"라며 "앞으로도 글로벌 국부펀드 및 연기금과 긴밀한 소통을 통해 신뢰 관계를 지속적으로 이어갈 것"이라고 말했다.