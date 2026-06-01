美, 中 기업 해외 자회사 통한 AI칩 우회 수출 차단…엔비디아 “이미 거래 제한”

상무부, 中기업 해외 법인에 AI칩 허가 요건 적용

업계 "허점 통해 이미 수십만개 거래됐을 가능성"

PEP20201214110801055_P2_20201214084816651 0 미국 워싱턴 D.C.에 있는 미국 상무부 청사 외관./EPA 연합

중국으로의 최신형 첨단 인공지능(AI) 칩 수출을 차단해 온 미국은 31일(현지시간) 엔비디아 등 자국 기업이 중국 기업의 해외 자회사에 반도체를 판매하도록 허용할 수 있는 잠재적 허점을 막기 위한 조치를 취했다.미 상무부 산업안보국(BIS)은 이날 홈페이지를 통해 발표한 지침에서 본사가 중국에 있는 기업의 해외 관계사에도 첨단 반도체 거래 허가 요건을 적용 및 집행하겠다고 공지했다고 로이터 통신이 보도했다.통상적으로 수출 관련 조치를 평일에 해온 상무부가 주말에 이같은 지침을 내린 것은 이례적이다. 허점 논란을 의식해 긴급하게 대응한 것으로 보인다.BIS 대변인은 "2023년부터 시행해 온 수출 허가 요건을 명확히 하는 지침을 발표했다"며 "BIS는 미국의 핵심 기술을 보호하기 위해 수출을 엄격하게 통제할 것"이라고 밝혔다.엔비디아는 이번 지침으로 자사에 새로운 변화가 생기는 것은 아니라는 입장이다. 한 엔비디아 관계자는 "상무부가 이미 공식 서한을 통해 회사에 라이선스 허가 요건을 명확히 부과했기 때문에 그동안 해당 칩을 수출할 수 없었다"고 설명했다.상무부는 지난해 5월 전임 조 바이든 행정부 말기에 발표된 AI 확산 규정을 시행하지 않겠다고 공언했다.해당 규정에는 AI 반도체의 전 세계적 접근을 규제하는 라이선스 요건이 담겨 있었으나 이번 정부에서 이를 집행하지 않으면서 제3국을 통한 AI 반도체의 중국 유입 가능성이 열렸다.미 업계 관계자는 이 허점을 이용해 그동안 거래된 최신형 첨단 AI 칩의 규모가 얼마인지는 확인되지 않았으나 수십만개 규모일 가능성이 있다고 추정했다.미 국무부 관리 출신인 기술 및 국가안보 전문가인 크리스 맥과이어는 31일 소셜미디어에서 "중국 기업의 자회사들은 그동안 제도의 허점을 이용해 엔비디아 블랙웰 칩을 허가 없이 구매할 수 있었다"고 지적했다.그는 "이것은 엄청난 문제"라며 "중국 기업들이 이런 칩들을 대량으로 구매해 온 것으로 보인다"고 말했다.도널드 트럼프 미 대통령은 지난해 12월 엔비디아 AI 칩을 중국에 수출하도록 일부 허용했으나 그 대상은 최신형인 블랙웰이 아닌 한 세대 뒤처진 H200 모델이었다.