이노션·티맵 맞손…국내 첫 ‘내비게이션 연동 옥외광고’ 선보인다

운전자 이동과 브랜드 유기적 연결

1일·1주·1개월 단위로 유연하게 구성

[사진1] 내비-전광판 통합 마케팅 솔루션 출시 0 이노션은 티맵모빌리티와 공동 기획한 국내 최초 모바일 내비게이션-대형 옥외 전광판(DOOH, Digital Out-Of-Home) 연동 통합 마케팅 솔루션을 출시한다./이노션

이노션이 티맵모빌리티와 협력해 국내 최초로 모바일 내비게이션과 대형 옥외 전광판을 연계한 통합 광고 솔루션을 선보인다.1일 이노션에 따르면 이번 솔루션은 국내 최대 내비게이션 플랫폼인 티맵의 이동 데이터와 이노션의 디지털 옥외광고(DOOH) 운영 역량을 결합한 것이 특징이다. 소비자의 이동 경로를 기반으로 브랜드 메시지를 자연스럽게 노출해 광고 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다.특히 운전자가 이동하는 전 과정에서 브랜드 경험을 연결할 수 있도록 설계됐다. 강남역 더몬테, 명동 K파이낸스빌딩 등 주요 상권의 대형 전광판과 티맵 애플리케이션을 연동해 하나의 광고 캠페인으로 구현하는 방식이다.이에 따라 광고주는 이용자가 티맵을 실행하는 시점부터 목적지에 도착할 때까지 일관된 메시지를 전달할 수 있게 된다. 각 광고 접점은 유기적으로 연결돼 브랜드 인지도와 소비자 몰입도를 높일 수 있다는 설명이다.광고 상품은 캠페인 목적과 예산에 따라 하루, 일주일, 한 달 단위 등으로 유연하게 운영할 수 있다.이번 협업은 데이터 기반 광고와 옥외 미디어를 결합했다는 점에서도 의미가 있다. 국내 운전자 다수가 이용하는 티맵의 모빌리티 인사이트와 이노션의 DOOH 네트워크를 접목해 광고 도달 범위를 넓히고 소비자 접점을 다변화했다.양사는 이번 솔루션을 통해 광고주가 이동 흐름에 맞춘 맞춤형 메시지를 전달하고, 내비게이션과 옥외광고를 아우르는 통합 커버리지를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 캠페인 전후의 소비자 경험을 연결해 보다 지속적인 브랜드 접점을 제공한다는 구상이다.첫 적용 사례로는 롯데엔터테인먼트가 참여한다. 양사는 오는 3일 개봉하는 영화 '와일드씽' 홍보 캠페인에 해당 솔루션을 적용해 실제 광고 효과를 검증할 계획이다.이노션 관계자는 "광고주가 원하는 소비자에게 적시·적소에서 메시지를 전달하는 것이 광고의 본질"이라며 "티맵의 모빌리티 인사이트와 DOOH를 결합한 이번 솔루션은 소비자의 일상적인 이동 여정 속에 브랜드를 자연스럽게 녹여낼 수 있는 새로운 가능성을 열었다"고 말했다.티맵모빌리티 관계자는 "이번 협력은 티맵이 단순한 길 안내 서비스를 넘어, 이동 경험을 기반으로 브랜드와 소비자의 접점을 확장하는 새로운 시도"라며 "운전자의 이동 여정에 자연스럽게 녹아 드는 브랜드 경험을 통해 기존 옥외 미디어가 제공하지 못했던 새로운 가치를 선보일 수 있을 것"이라고 말했다.