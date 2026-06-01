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金총리, 한화에어로 폭발 사고 현장 방문…수습 상황 점검

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 01. 15:31

데이터 관계장관회의 입장하는 김민석 국무총리<YONHAP NO-5938>
김민석 국무총리가 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 데이터 관계장관회의에 입장하고 있다./연합뉴스
김민석 국무총리가 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 무기제조사업장 폭발 사고 현장을 찾는다. 사망자 5명이 발생한 중대 사고인 만큼, 김 총리는 현장에서 사고 수습 상황을 직접 점검할 예정이다.

국무총리실에 따르면 김 총리는 이날 오후 5시 사고 현장을 방문해 화재 진압과 인명 피해 수습 상황을 보고받는다.

앞서 소방당국은 이날 오전 10시 59분쯤 한화에어로스페이스 대전사업장 내 연구실에서 폭발 사고가 발생했다고 전했다.

소방당국은 현장에 출동해 진화 작업을 벌였고 오전 11시 49분쯤 큰 불길을 잡았다. 이어 오후 1시 7분쯤 완전히 진화했다.

이번 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 다친 것으로 파악됐다. 경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 폭발 원인, 추가 피해 여부를 조사하고 있다.

박영훈 기자

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