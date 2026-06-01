金총리, 한화에어로 폭발 사고 현장 방문…수습 상황 점검

데이터 관계장관회의 입장하는 김민석 국무총리<YONHAP NO-5938> 0 김민석 국무총리가 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 데이터 관계장관회의에 입장하고 있다./연합뉴스

김민석 국무총리가 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 무기제조사업장 폭발 사고 현장을 찾는다. 사망자 5명이 발생한 중대 사고인 만큼, 김 총리는 현장에서 사고 수습 상황을 직접 점검할 예정이다.국무총리실에 따르면 김 총리는 이날 오후 5시 사고 현장을 방문해 화재 진압과 인명 피해 수습 상황을 보고받는다.앞서 소방당국은 이날 오전 10시 59분쯤 한화에어로스페이스 대전사업장 내 연구실에서 폭발 사고가 발생했다고 전했다.소방당국은 현장에 출동해 진화 작업을 벌였고 오전 11시 49분쯤 큰 불길을 잡았다. 이어 오후 1시 7분쯤 완전히 진화했다.이번 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 다친 것으로 파악됐다. 경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 폭발 원인, 추가 피해 여부를 조사하고 있다.