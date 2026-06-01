AI 정부 인프라·재해복구 체계 전면 개편…693개 공공시스템 로드맵 착수

행안부, 국정자원 혁신 ISP 사업 대전환 추진

노후 대전센터 2030년 폐쇄 대비…시스템 단계적 이전

행안부 0 행정안전부 정부세종청사 중앙동 입구/김보영기자

정부가 국가정보자원관리원을 차세대 인공지능(AI) 정부 인프라로 전환하기 위한 혁신 작업에 본격 착수한다.행정안전부는 국가정보자원관리원의 노후화된 공공 데이터센터공공 정보시스템 운영체계를 전면 개편하기 위한 '국가정보자원관리원 혁신 ISP' 사업을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.이번 사업은 지난 대전센터 화재를 계기로 국가인공지능전략위원회가 지난 2월 발표한 'AI정부 인프라 거버넌스·혁신 추진방향'의 후속 조치다. 노후화된 공공 데이터센터 운영체계를 개편하고 차세대 인프라 전환을 위한 실행 방안을 마련하는 데 목적이 있다.앞서 AI전략위는 노후화된 대전본원을 2030년 폐쇄하고 입주 시스템을 단계적으로 이전하는 한편, 데이터 중요도에 따라 민간 클라우드 활용을 확대하는 내용을 담은 혁신 방향을 발표한 바 있다.이에 따라 행안부는 올해 말까지 대전본원 폐쇄에 따른 입주 시스템 재배치 로드맵을 수립, 대전본원 대체 방안과 차세대 AI정부 인프라 운영체계 전환 방향 등을 종합적으로 추진할 계획이다.먼저 현재 대전본원에 입주한 공공 정보시스템 693개를 단계적으로 재배치하는 로드맵을 마련한다. 기밀 등급 데이터는 공공 데이터센터에서 관리하고 민감·공개 등급 데이터는 민간 클라우드로 이전하는 원칙 아래 시스템별 재배치 방안을 수립한다.아울러 시스템 중요도와 재해복구 체계 수준 등을 고려해 시스템별 이전 방안을 마련하고 운영 공백이 발생하지 않도록 연차별 이행 계획도 함께 마련할 예정이다. 대전센터 폐쇄에 따른 대체 인프라 방안도 검토한다. 민간 데이터센터 임대와 공공 데이터센터 건립 등 다양한 대안을 대상으로 운영 안정성과 비용, 일정, 재해복구 체계 연계성 등을 비교 분석한다.이와 함께 공공 정보시스템의 민간 클라우드 이용 확대에 대응해 다양한 인프라에 분산된 시스템을 안전하고 효율적으로 운영할 수 있도록 국가정보자원관리원의 운영체계 개편 방향도 검토할 방침이다. 한편, 이번 사업은 소프트웨어 진흥법에 따른 중소기업 참여지원 예외사업으로 인정돼 대기업 참여가 가능하다. 현재 조달청을 통해 사전규격 공개가 이뤄졌으며 사업 공고 절차가 진행 중이다.윤호중 행안부 장관은 "이번 국가정보자원관리원 혁신은 안정성과 연속성이 확보된 인공지능정부 인프라로 전환하는 사업"이라며 "어떤 재난 상황에서도 대국민 행정서비스가 중단 없이 안정적으로 제공될 수 있도록 차세대 인공지능정부 인프라를 체계적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.