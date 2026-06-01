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정몽규, 월드컵 ‘추가 보너스’ 지원… 16강 20억· 8강 30억

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천현빈 기자

승인 : 2026. 06. 01. 16:00

토너먼트 단계별 별도 기부금 투입
협회 재정과 분리된 추가 인센티브
32강 10억·16강 20억·8강 30억
역대 최대 포상 체계에 추가 동력
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정몽규 대한축구협회장. /연합
정뭉규 대한축구협회장이 2026 북중미 월드컵 본선을 준비 중인 대표팀에 협회 재정과 별도로 기부 형식의 추가 포상금을 지급하기로 했다.
·
정 회장은 1일 협회를 통해 "대표팀이 토너먼트 라운드를 통과할 때마다 별도의 포상금을 추가 지급하겠다"며 "32강 진출 시 10억원, 16강 20억원, 8강 30억 원을 기부하겠다"고 밝혔다. 추가 포상금은 협회 예산이 아닌 별도 기부 방식으로 이뤄진다.

앞서 축구협회는 지난달 25일 월드컵 포상 체계를 공개하며 선수 1인당 기본 수당 5000만원을 지급하고, 32강 진출 시 1억원에서 시작해 라운드별로 1억원씩 추가되는 구조를 마련한 바 있다. 여기에 조별리그 승리 수당 3000만원, 32강 승리 5000만원 등 단계가 올라갈수록 보상이 커지는 성과 연동 방식도 함께 도입했다.

축구협회는 이미 북중미 월드컵 포상금 규모를 역대 최대로 확정한 바 있다. 이어 정 회장이 추가 포상금을 발표하면서 대표팀은 더 큰 동기부여를 안고 월드컵 본선에 나설 것으로 보인다.

정 회장은 앞서 홍명보 감독과 주장 손흥민(LAFC) 등 선수단과 영상 통화를 통해 이 같은 내용을 직접 전달했다. 정 회장은 "선수들이 한계를 넘어서는 투혼으로 다시 한 번 축구로 하나 되는 대한민국을 만들어주길 기원한다"고 전했다.

한편 정 회장은 지난달 29일 성명서를 내고 북중미 월드컵이 끝나면 축구협회장 자리에서 내려오겠다고 밝힌 바 있다. 정 회장은 지난 2013년 제52대 대한축구협회장으로 취임했다. 2·3선 때는 단독 후보로 연임했고, 지난해에는 허정무 전 대표팀 감독, 신문선 해설위원과 경쟁 끝에 4선에 성공했다.

정 회장은 재임 기간 중 위르겐 클린스만 감독 선임과 경질, 이후 홍명보 감독 선임 과정에서도 절차적 공정성과 투명성 논란이 이어졌다. 정 회장은 북중미 월드컵 폐막일인 7월 19일 이후 사직서를 낼 예정이다. 월드컵 마지막 지원에 나서는 그는 오는 9일 멕시코로 떠난다.
천현빈 기자

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