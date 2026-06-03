닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

부광약품, 라투다 적용 범위 넓힌다…주요우울장애 임상 3상 돌입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260603010000894

글자크기

닫기

배다현 기자

승인 : 2026. 06. 03. 09:55

Advertisements

Advertisements

항우울제 반응 부족 환자 대상 유효성·안전성 평가
조현병·양극성장애 이어 우울증 치료영역 확대 추진
thumb
부광약품 본사/부광약품
부광약품의 조현병·양극성장애 치료제 '라투다'(성분명 루라시돈)가 적응증 확대에 나선다. 현재 조현병과 제1형 양극성장애 우울삽화 치료에 사용되고 있는 라투다의 적용 범위를 주요우울장애(MDD)까지 넓힌다는 전략이다.

부광약품은 지난 2일 식품의약품안전처로부터 라투다정의 '주요우울장애 치료 부가요법' 적응증 추가를 위한 임상 3상 시험계획(IND)을 승인받았다고 공시했다.

이번 임상은 항우울제 단독 치료에 충분한 반응을 보이지 않는 주요우울장애 성인 환자를 대상으로 진행된다. 기존 항우울제에 루라시돈을 병용 투여했을 때의 유효성과 안전성을 평가하는 것이 목적이다.

임상은 성인 환자 364명을 대상으로 약 24개월간 진행되며, 제주대학교병원을 비롯한 국내 18개 의료기관이 참여한다. 연구는 무작위 배정, 이중눈가림, 위약 대조 방식의 임상 3상으로 설계됐다.

루라시돈은 일본 스미토모파마가 개발한 비정형 항정신병 치료제로, 부광약품이 국내 판매권을 확보해 공급하고 있다. 라투다는 출시 첫해 연간 매출 110억원을 기록하며 빠르게 시장에 안착했다.

부광약품은 임상시험 완료 후 품목허가 변경을 신청해 라투다의 적응증을 확대할 계획이다. 적응증이 추가될 경우 라투다는 조현병과 양극성장애에 이어 주요우울장애 치료 영역까지 적용 범위를 넓히게 된다.

부광약품 관계자는 "라투다의 적응증 확대가 이뤄질 경우 기존 치료에 충분한 반응을 보이지 않는 주요우울장애 환자들에게 보다 다양한 치료 선택지를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "치료 기회 확대에도 도움이 될 것"이라고 말했다.
배다현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“장동혁이야” 몰려든 청년들…홍대·종로서 자정까지 셀카 행렬

[마켓파워]“상법개정 취지 무색하네” 금감원, 우리금융 주식교환 퇴짜 배경

그리어 美무역대표, 한국 철강 사례로 정부개입 비판…301조 관세 가능성 부각

루비오 “이란 핵 보유 땐 北보다 심각”…이란 제재완화, 핵 양보에만 조건부 연계

레바논 공격 중단한 네타냐후에 내부 비판…“美의 완전한 속국”

[사설] 물가 3.1% 급등… 금리인상 대비 ‘빚투’ 줄여야

[2026 지선] “낮엔 더울 것 같아서”…새벽부터 투표소 ‘오픈런’

지금 뜨는 뉴스

두 달 넘은 소양호 어류 폐사 미스터리…이달 중 최종 원인 나온다

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다