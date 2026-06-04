최원용 평택시장 당선인 “경쟁의 시간 끝, 이제 시민 모두의 시장 될 것”

최원용 후보 평택시장 당선 0 촤원용 평택시장 당선인(오른쪽)이 4일 오전 선거사무실에서 민선 9기 시장 당선이 확정된 후 부인과 함께 지지자들이 건네준 꽃목걸이 화환을 걸고 포즈를 취하고 있다. /선거 캠프

6월 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 경기 평택시장 선거에서 더불어민주당 최원용 후보가 승리의 기쁨을 맛봤다.최 후보는 4일 오전 8시 51분 기준으로 득표율 59.76%(득표수 16만2631표)를 기록해 국민의힘 차화열 후보를 누르고 평택시장에 당선됐다.최 당선인은 1967년 평택 포승읍 출신으로, 지방고시 합격 후 경기도 기획조정실장, 평택시 부시장, 경기경제자유구역청장을 역임한 정통 행정가다. 평택의 현안을 직접 다뤄 온 행정 경험과 중앙정부·경기도를 잇는 네트워크를 강점으로 내세워 왔다.최 당선인은 당선 소감에서 "함께 경쟁해 주신 차 후보에게 존중과 감사의 말씀을 드린다"며 "저를 지지해 주신 분들뿐만 아니라 모든 시민들의 뜻까지 소중히 받들겠다"고 말했다.이어 "이번 결과는 더 나은 평택을 만들어 달라는 시민들의 명령이자 무거운 책임이라고 생각한다"며 "선거 기간 동안 확인한 것은 평택의 눈부신 성장만큼 시민의 삶도 함께 좋아져야 한다는 간절한 바람이었다"고 강조했다.최 당선인은 선거 기간 동안 평택의 성장 성과를 시민의 삶으로 연결하겠다는 메시지를 중심에 두고 공약을 제시해 왔다. 대표적으로 KTX 경기남부역사 추진, GTX-A·C 노선 평택지제역 연장, 평택 외곽순환도로 구축, 전철역 중심 환승체계 정비 등을 통한 '평택 30분 생활권'을 내세웠다.또한 반도체 중심 첨단산업 육성과 바이오·방산 등 산업 다각화, 지역경제 활성화 기금 조성을 통한 일자리 창출과 골목경제 회복을 강조했다. 교육 분야에서는 과밀학급 해소, 통학셔틀버스 확대, 권역별 진로·진학상담센터 설치 등을 통해 성장하는 평택에 걸맞은 생활 기반을 만들겠다고 약속해 왔다.최 당선인은 "이제 경쟁의 시간을 뒤로하고 평택시민 모두의 시장이 되겠다"며 "중앙정부와 경기도를 비롯한 모든 기관과 적극 협력해 평택의 발전을 이끌겠다"고 말했다.