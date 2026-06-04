[르포] “어서 와요, 우리 집으로”…북촌 한옥에 뜬 KFC

켄터키 할아버지가 준비한 '바삭한 집들이' 현장

치킨 무제한·11종 소스로 취향 찾는 공간

KakaoTalk_20260604_161259421 0 KFC 버켓을 활용한 등./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (55) 0 방문객들이 KFC의 브랜드 스토리를 살펴보며 치킨을 자유롭게 즐길 수 있는 '커넬의 사랑방'./이창연 기자

KakaoTalk_20260604_161156447 0 방문객이 '커넬의 안뜰' 공간엑서 버켓 투호 챌린지를 즐기고 있다./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (56) 0 현재 판매 중인 소스를 비롯해 미공개 소스까지 총 11가지 소스를 즐길 수 있는 소스바./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (53) 0 포토존에서 사용할 소품(사진왼쪽)과 기념사진을 촬영하는 방문객./이창연 기자

KakaoTalk_20260604_161259421_01 0 베스트 소스 투표에 참여할 수 있는 '커넬의 배웅' 공간./이창연 기자

"KFC가 오랫동안 지켜온 핸드메이드 철학을 가장 한국적으로 전달할 수 있는 방법이 바로 집들이라고 생각했습니다."4일 서울 종로구 북촌 한옥마을 '와옥'에서 열린 KFC 팝업스토어 '켄터키 할아버지의 바삭한 집들이' 현장에서 KFC 관계자는 한옥을 선택한 이유를 이같이 설명했다. 팝업스토어는 오는 14일까지 일 4회차로 운영된다.전 세계 어디서나 볼 수 있는 글로벌 치킨 브랜드가 왜 북촌 한복판의 한옥에 들어왔을까. 현장을 둘러본 뒤에는 그 이유를 이해할 수 있었다. 이번 팝업은 치킨을 판매하는 공간이 아니라 손님을 집으로 초대한 '집들이'에 가까웠다.행사장은 북촌 골목길 사이에 자리한 전통 한옥이다. 입구에 들어서면 집들이 초대장처럼 꾸며진 웰컴 기프트를 받을 수 있다. 한옥 일러스트가 담긴 부채와 함께 프리드링크 쿠폰이 제공됐다.대문간을 지나자마자 오른편에는 '커넬의 사랑방'이 마련돼 있었다. 전통 가옥에서 손님을 맞이하는 사랑방을 재해석한 공간이다. 한쪽 벽면에는 KFC의 브랜드 헤리티지와 커넬 샌더스의 스토리가 전시돼 있었고, 맞은편에는 치킨과 사이드 메뉴를 자유롭게 가져갈 수 있는 리필존이 자리했다.핫크리스피 통다리부터 너겟, 프렌치프라이, 코울슬로 등이 준비돼 있었고 원하는 만큼 추가로 즐길 수 있었다. KFC의 역사와 브랜드 철학을 둘러보면서 자연스럽게 음식까지 경험할 수 있도록 구성한 공간이었다.사랑방을 지나 안쪽으로 들어가자 '커넬의 안뜰'이 모습을 드러냈다. 전통 한옥 마당을 활용한 이 공간에서는 '버켓 투호 챌린지'가 진행됐다. 한국 전통 놀이인 투호를 KFC 버켓으로 재해석한 게임이다.참가자는 총 5개의 치킨 모형을 던질 수 있으며, 4개 이상 성공하면 핫크리스피 통다리 2조각 교환권을 받을 수 있다. 브랜드 체험 공간에서 흔히 볼 수 있는 디지털 게임 대신 한국적인 놀이를 활용했다는 점이 인상적이었다.안뜰을 지나 '커넬의 사랑채'에 들어서자 이번 팝업의 핵심 콘텐츠가 펼쳐졌다. 사랑채는 데이타임에는 '커넬과의 치-멍', 나이트타임에는 '커넬의 안뜰 연회' 공간으로 운영된다. 방문객들은 안쪽에 마련된 좌석에 앉아 치킨 한 상을 즐길 수 있다. 기본 상차림은 핫크리스피 통다리와 너겟, 프렌치프라이, 코울슬로, 음료로 구성된다. 여기에 사랑채 한편에 마련된 소스바에서 11가지 소스를 자유롭게 가져와 곁들일 수 있다.'갓양념' '스모키 머스타드' '살사 댄스' '파이어 칠리' '스파이시 마요'와 시즈닝 '트러플 치르르' 등 현재 판매 중인 소스를 비롯해 '허니갈릭마요' '켄터키 바비큐' '리치 메이플'과 시즈닝 '커넬 오리지널' '징거어택' 등 미공개 소스까지 한 자리에서 맛볼 수 있었다. KFC는 이번 팝업을 통해 치킨을 각자의 취향에 따라 새로운 조합을 찾는 '디핑 문화'를 강조했다. 같은 치킨이라도 어떤 소스를 선택하느냐에 따라 전혀 다른 맛을 경험할 수 있었다.기자는 여러 소스를 번갈아 맛보며 조합을 비교해봤다. 스모키 머스타드는 훈연 향이 치킨의 바삭한 식감과 잘 어울렸고, 리치 메이플은 예상보다 강한 단짠 조합을 보여줬다. 트러플 치르르 시즈닝은 감자튀김에 곁들였을 때 존재감이 더욱 뚜렷했다.사랑채는 단순히 음식을 먹는 공간이 아니었다. 행사장 곳곳을 바쁘게 이동하기보다 자연스럽게 자리에 앉아 이야기를 나누며 치킨을 즐기게 되는 구조였다. 일반적인 팝업스토어가 '보고 체험하는 공간'이라면 이곳은 '머무르는 공간'에 가까웠다.또한 사랑채에서는 회차마다 '럭키 스트로우' 이벤트도 진행됐다. 컵에 꽂힌 빨대를 뽑아 당첨 여부를 확인하는 방식으로, 1등은 KFC 1만원권, 2등은 에그타르트 교환권, 3등은 음료 교환권을 받을 수 있다.'바삭한 집들이'는 낮과 밤의 분위기도 다르다. 기자가 방문한 데이타임에는 투호 챌린지와 치-멍이 중심이었다면, 오후 6시 이후 진행되는 나이트타임에는 보다 여유로운 연회 분위기가 연출된다. 은은한 청사초롱 조명 아래 진행되는 '커넬의 안뜰 연회'에서는 디제잉 세션이 펼쳐진다. 방문객들은 나이트타임에만 맥주, 스페셜 칵테일을 곁들이며 북촌 한옥의 밤 정취를 즐길 수 있다.행사장 마지막 공간인 '커넬의 뒤뜰'에는 포토존이 마련돼 있었다. KFC의 상징인 커넬 샌더스와 함께 사진을 남길 수 있는 '위드 커넬샷' 공간이다. 방문객들은 한옥을 배경으로 기념사진을 찍으며 행사장의 분위기를 즐겼다. 북촌 특유의 전통미와 KFC의 붉은 브랜드 컬러가 대비를 이루며 예상보다 자연스럽게 어우러졌다.모든 체험을 마친 뒤에는 '커넬의 배웅' 공간이 기다리고 있었다. 출구 앞에는 11가지 소스 이름이 적힌 투표함이 놓여 있었다. 방문객에게는 빨간 공 3개가 주어진다. 가장 마음에 들었던 소스가 적힌 통에 공을 넣으면 된다.투표를 마치면 집들이 답례품도 받을 수 있다. 한국 전통 감성을 담은 키링과 KFC 도자기 소스볼, 집들이 기념 타월 등 한정판 굿즈가 준비됐다.KFC 관계자는 "집들이는 음식을 함께 나누며 사람과 사람이 가까워지는 문화"라며 "이번 '바삭한 집들이' 역시 KFC가 소비자들을 집으로 초대해 정성껏 대접한다는 마음으로 준비했다"고 말했다. 이어 "방문객들이 치킨과 소스, 그리고 공간을 통해 KFC를 새롭게 경험하고 자신만의 취향을 발견하는 시간이 되길 바란다"고 덧붙였다.