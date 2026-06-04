[르포] “어서 와요, 우리 집으로”…북촌 한옥에 뜬 KFC

치킨 무제한·11종 소스로 취향 찾는 공간
4일 서울 종로구 북촌 한옥마을 '와옥'에서 열린 KFC 팝업스토어 '켄터키 할아버지의 바삭한 집들이' 현장에서 KFC 관계자는 한옥을 선택한 이유를 이같이 설명했다. 팝업스토어는 오는 14일까지 일 4회차로 운영된다.
전 세계 어디서나 볼 수 있는 글로벌 치킨 브랜드가 왜 북촌 한복판의 한옥에 들어왔을까. 현장을 둘러본 뒤에는 그 이유를 이해할 수 있었다. 이번 팝업은 치킨을 판매하는 공간이 아니라 손님을 집으로 초대한 '집들이'에 가까웠다.
행사장은 북촌 골목길 사이에 자리한 전통 한옥이다. 입구에 들어서면 집들이 초대장처럼 꾸며진 웰컴 기프트를 받을 수 있다. 한옥 일러스트가 담긴 부채와 함께 프리드링크 쿠폰이 제공됐다.
핫크리스피 통다리부터 너겟, 프렌치프라이, 코울슬로 등이 준비돼 있었고 원하는 만큼 추가로 즐길 수 있었다. KFC의 역사와 브랜드 철학을 둘러보면서 자연스럽게 음식까지 경험할 수 있도록 구성한 공간이었다.
참가자는 총 5개의 치킨 모형을 던질 수 있으며, 4개 이상 성공하면 핫크리스피 통다리 2조각 교환권을 받을 수 있다. 브랜드 체험 공간에서 흔히 볼 수 있는 디지털 게임 대신 한국적인 놀이를 활용했다는 점이 인상적이었다.
'갓양념' '스모키 머스타드' '살사 댄스' '파이어 칠리' '스파이시 마요'와 시즈닝 '트러플 치르르' 등 현재 판매 중인 소스를 비롯해 '허니갈릭마요' '켄터키 바비큐' '리치 메이플'과 시즈닝 '커넬 오리지널' '징거어택' 등 미공개 소스까지 한 자리에서 맛볼 수 있었다. KFC는 이번 팝업을 통해 치킨을 각자의 취향에 따라 새로운 조합을 찾는 '디핑 문화'를 강조했다. 같은 치킨이라도 어떤 소스를 선택하느냐에 따라 전혀 다른 맛을 경험할 수 있었다.
기자는 여러 소스를 번갈아 맛보며 조합을 비교해봤다. 스모키 머스타드는 훈연 향이 치킨의 바삭한 식감과 잘 어울렸고, 리치 메이플은 예상보다 강한 단짠 조합을 보여줬다. 트러플 치르르 시즈닝은 감자튀김에 곁들였을 때 존재감이 더욱 뚜렷했다.
사랑채는 단순히 음식을 먹는 공간이 아니었다. 행사장 곳곳을 바쁘게 이동하기보다 자연스럽게 자리에 앉아 이야기를 나누며 치킨을 즐기게 되는 구조였다. 일반적인 팝업스토어가 '보고 체험하는 공간'이라면 이곳은 '머무르는 공간'에 가까웠다.
또한 사랑채에서는 회차마다 '럭키 스트로우' 이벤트도 진행됐다. 컵에 꽂힌 빨대를 뽑아 당첨 여부를 확인하는 방식으로, 1등은 KFC 1만원권, 2등은 에그타르트 교환권, 3등은 음료 교환권을 받을 수 있다.
'바삭한 집들이'는 낮과 밤의 분위기도 다르다. 기자가 방문한 데이타임에는 투호 챌린지와 치-멍이 중심이었다면, 오후 6시 이후 진행되는 나이트타임에는 보다 여유로운 연회 분위기가 연출된다. 은은한 청사초롱 조명 아래 진행되는 '커넬의 안뜰 연회'에서는 디제잉 세션이 펼쳐진다. 방문객들은 나이트타임에만 맥주, 스페셜 칵테일을 곁들이며 북촌 한옥의 밤 정취를 즐길 수 있다.
모든 체험을 마친 뒤에는 '커넬의 배웅' 공간이 기다리고 있었다. 출구 앞에는 11가지 소스 이름이 적힌 투표함이 놓여 있었다. 방문객에게는 빨간 공 3개가 주어진다. 가장 마음에 들었던 소스가 적힌 통에 공을 넣으면 된다.
투표를 마치면 집들이 답례품도 받을 수 있다. 한국 전통 감성을 담은 키링과 KFC 도자기 소스볼, 집들이 기념 타월 등 한정판 굿즈가 준비됐다.
KFC 관계자는 "집들이는 음식을 함께 나누며 사람과 사람이 가까워지는 문화"라며 "이번 '바삭한 집들이' 역시 KFC가 소비자들을 집으로 초대해 정성껏 대접한다는 마음으로 준비했다"고 말했다. 이어 "방문객들이 치킨과 소스, 그리고 공간을 통해 KFC를 새롭게 경험하고 자신만의 취향을 발견하는 시간이 되길 바란다"고 덧붙였다.