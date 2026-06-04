휴온스글로벌 “주주 뜻 거스르지 않겠다”…반대 과반 땐 합병 철회

합병 찬반 투표 앞서 간담회 열고 주주 설득

우회상장·승계 포석 의혹에 "허위 사실" 반박

합병 신주 현물배당·자사주 매입 방안 검토

KakaoTalk_20260604_165325020_01 0 송수영 휴온스글로벌 대표이사가 4일 성남시 휴온스글로벌 본사에서 열린 주주간담회에서 발언하고 있다./배다현 기자

휴온스글로벌이 7월 진행되는 휴온스랩 합병 관련 투표에서 반대 의견이 과반수일 경우 합병을 전면 백지화하겠다고 밝혔다. 이번 합병은 지주사를 포함한 그룹 전체의 가치를 높이기 위해 내린 결정으로, 주주들의 뜻을 거스르면서까지 추진할 생각은 없다는 설명이다.송수영 휴온스글로벌 대표는 4일 경기도 성남시 휴온스글로벌 본사에서 진행된 주주간담회에서 이 같은 계획을 밝혔다. 송 대표는 "이번 합병은 전문경영인으로서 기업 경쟁력을 높이고 위기를 넘기기 위한 판단"이라며 "공정한 절차로 주주들의 의견을 분명히 묻고 겸허히 받아들이겠다"고 밝혔다.이날 간담회는 휴온스-휴온스랩 합병에 반발하는 지주사 휴온스글로벌 주주들에게 합병의 목적을 설명하고 그간 불거진 의혹을 해소하고자 마련됐다. 휴온스그룹은 합병이 자본잠식과 적자 상황에 놓인 휴온스랩의 안정적인 R&D 자금 확보를 위한 '고육지책'이라는 점을 강조했다. 휴온스랩의 투자 유치가 힘들어진 상황에서 자금을 조달하기 위한 가장 적합한 방법이 휴온스와의 합병이었다는 설명이다.이인석 휴온스글로벌 전무는 "최근 정부의 중복상장 규제 강화로 단독 기업공개(IPO)가 어려워져 VC들의 투자도 받기 힘든 상황"이라며 "휴온스랩의 사업화를 가속화하고 그룹의 미래 성장을 견인할 수 있는 방법은 휴온스에 흡수합병하는 것이라고 판단했다"고 말했다.이어 "휴온스글로벌에 흡수합병하면 되지 않냐고 말하시는 분들이 있으나 휴온스글로벌은 현재 자회사 관리 기능만 있고 연구개발과 사업화 관련 조직이 없는 순수 지주회사"라며 "지주사의 재무 상태에도 여유가 없어 그룹 전반의 관리를 위해서는 합병이 어렵다"고 설명했다.휴온스그룹은 이날 합병과 관련해 제기된 의혹들에 대해서도 해명했다. 시장에서는 이번 합병이 정부 규제를 피하기 위한 '우회상장'이라는 지적과 오너 일가의 승계 준비를 위한 포석이라는 의혹이 있었다. 그러나 휴온스그룹은 이러한 내용은 합병 추진 과정에서 전혀 논의된 적 없는 허위 사실이라고 강조했다.송수영 대표는 "거래소에서 이미 우회상장, 중복상장이 아니란 공식적인 판단이 나왔음에도 시장의 걱정 때문에 합병안을 통과시키기에 어려움이 많다"며 "편법 승계와 관련된 내용도 전혀 논의한 바 없다. 만약에라도 그런 내용이 특별위나 감사에서 적발되면 모든 책임을 지겠다"고 말했다.그룹은 이번 합병으로 단기적인 주주가치 하락을 감안해야 하는 주주들을 위해 환원책을 준비하고 있다고도 밝혔다. 흡수합병 후 휴온스글로벌이 갖게 되는 합병 신주에 대해 일반 주주들을 대상으로 현물 배당하는 방안을 검토 중이며, 자사주 매입이나 소각도 고려하고 있다는 것이다.송 대표는 "현재까지 논의한 주주환원 정책을 바탕으로 오는 8일 특별위원회에 보고하고 법률적 자문을 거쳐 이사회에서 결의할 것"이라며 "다만 자사주 매각의 경우 제약바이오 섹터 하락 국면에서 주가에 영향을 미칠 수 있을까 고민 중"이라고 전했다.그는 "누군가는 질 게 뻔한데 왜 투표를 하냐고 하시는데 저는 주주분들의 현명한 판단을 기대한다"며 "그동안 시장에 퍼진 왜곡된 정보와 추측이 해소된다면 그룹의 미래 가치를 보고 투자하신 주주들은 찬성해주실 것으로 확신한다"고 말했다.