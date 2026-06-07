‘핵 정당성’ 쐐기 박은 김여정… “핵보유국 지위 불퇴”

정상회담 비핵화 의제 사전 차단 의도
노동신문은 김 부장이 지난 6일 발표한 담화에서 시 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 '북한 비핵화' 방침에 동의했다는 미국 측 입장을 정면으로 반박했다고 7일 보도했다.
김 부장은 "아직까지도 미국 일부 관리들은 현실 도피적이고 시대착오적인 꿈에서 헤어나오지 못하고 있다"며 "미국의 상투적인 거짓정보 유포 놀음에 지나지 않는다"고 비판했다. 시 주석의 방북을 하루 앞두고 공개된 이번 담화는 북중 정상회담에서 다뤄질 의제가 '비핵화'가 아니라는 점을 분명히 하려는 메시지로 해석된다. 김 부장은 미 무역대표부(USTR) 대표의 발언에 대해서도 "완전한 날조이며 허황된 거짓정보"라며 "비핵화라는 고어에 대한 집착이 특이하게 강한 미국 관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.
김 부장은 "그 누구와도 핵심 주권과 안전, 가장 신성하게 지켜져야 할 국가헌법에 대한 불손한 위헌 행위에 대해 논의하지 않는다는 것을 명백히 한다"며 "핵보유국 지위를 훼손하려는 미국의 주장은 아무런 법적 구속력도 갖지 못한다"고 주장했다.
김 부장은 최근 미 국무부가 한국에 1억600만 달러(한화 약 1650억원) 규모의 합동정밀직격탄(JDAM) 및 관련 장비 수출 승인을 결정한 점도 거론했다. 그는 "적수들은 이런 놀음을 부지런히 하고 있다"며 "바로 이것이 적대국들의 끊임없는 무력 증강 책동에 대처해 국가 안전을 보장하기 위한 자위력 강화에 우리가 전념하는 이유"라고 밝혔다. 그러면서 "주권 안전을 보위하고 지역 안정과 평화를 보장하기 위해 힘의 균형이 깨지는 상황을 방치하지 않을 것"이라며 "국가수반이 천명한 자위적 핵전쟁 억제력의 끊임없는 강화 노선은 무조건 실행돼야 할 불가역적인 최종 결론"이라고 말했다. 또 "우리의 핵보유국 지위는 절대불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실"이라며 "외부 세력의 희망이나 수사적 표현에 따라 현실은 결코 변하지 않는다"고 했다.