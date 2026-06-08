닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 제주

K-패션·뷰티 주제로 제주서 한·중 문화교류 행사

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002264

글자크기

닫기

정원석 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:21

Advertisements

Advertisements

‘2026 제주 키즈 & 엘레강스 퀸 코리아 선발대회’ 성황
clip20260608065841
'2026 제주 키즈 & 엘레강스 퀸 코리아 선발대회 및 한·중 문화교류 행사'가 제주신화월드에서 열리고 있다./정원석 기자
제주에서 미래 패션 인재와 문화예술인들이 함께한 특별한 문화교류 축제가 성황리에 열렸다.

'2026 제주 키즈 & 엘레강스 퀸 코리아 선발대회 및 한·중 문화교류 행사'가 지난 7일 제주신화월드 랜딩볼룸에서 개최돼 참가자와 관계자, 관람객들의 관심 속에 마무리됐다.

이번 행사는 K-패션과 K-뷰티를 중심으로 미래 모델 인재를 발굴하고 한·중 문화교류를 확대하기 위해 마련됐다. 키즈 모델과 엘레강스 퀸 참가자들은 자신만의 개성과 매력을 무대 위에서 선보이고 다양한 공연과 교류 프로그램이 더해져 풍성한 볼거리를 제공했다.

행사는 개회 선언과 내빈 소개, 환영사 및 축사, 한·중 문화교류 협력기관 소개, MOJIA 지정식에 이어 키즈 코리아 패션쇼와 선발대회, 축하공연, 엘레강스 패션쇼, 시상식 순으로 진행됐다.

대회장인 김지운 K뷰티아카데미 원장은 대회사를 통해 "참가자들은 누군가와 경쟁하기 위해서가 아니라 어제의 자신을 넘어 더 큰 꿈을 향해 나아가기 위해 이 자리에 섰다"며 "제주의 아름다운 문화와 가치를 세계에 알리고 K-패션과 K-뷰티 산업을 이끌 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.

강동훈 제주특별자치도관광협회 회장은 축사에서 "이번 행사는 패션과 문화, 관광이 어우러진 뜻깊은 자리"라며 "문화와 패션은 국경을 넘어 사람과 사람을 연결하는 소중한 매개체인 만큼 제주 관광과 문화산업의 새로운 가능성을 보여주는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

중국 모지아엔터테인먼트 카리나 대표는 "과감한 도전과 실천이 꿈을 현실로 만드는 힘"이라며 "각자의 꿈과 열정이 더욱 빛나길 응원한다"고 전했다.

행사에 앞서 열린 식전공연에서는 소프라노 오능희와 테너 양승호가 수준 높은 무대를 선보이며 행사 분위기를 한층 고조시켰다.

특히 이번 행사는 단순한 선발대회를 넘어 패션과 문화예술, 관광, 국제교류가 융합된 문화콘텐츠 행사로 의미를 더했다.

참가자들은 무대를 통해 자신감과 가능성을 보여줬고, 관객들은 세대를 아우르는 패션과 공연을 함께 즐기며 뜻깊은 시간을 나눴다.



미인대회.png
'2026 제주 키즈 & 엘레강스 퀸 코리아 선발대회 및 한·중 문화교류 행사'에서 열리고 있는 다양한 프로그램.
정원석 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

츠베레프 ‘프랑스오픈’ 제패, 메이저 첫 우승

[사설] 주가·환율·금리, 거시지표 변동 위험 수위다

지금 뜨는 뉴스

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다

中 지커, 첫 한국 출시 모델 ‘7X’ 공개…가격은 얼마