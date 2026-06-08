분당서울대병원, 병상 배정 자동화 시스템 ‘스누워드가이드’ 가동

대기 환자 우선순위 자동 산정·병상 추천 지원

가용 병상·입퇴원 현황 실시간 분석해 효율 향상

AI·빅데이터 접목 환자 맞춤형 관리 체계 구축

[사진] 분당서울대학교병원 전경 0 분당서울대학교병원 전경/분당서울대학교병원

분당서울대병원이 데이터 기반 입원 관리 시스템을 도입해 병상 배정과 입원 안내 업무의 효율성을 높였다. 입원 대기 환자의 우선순위 산정부터 병상 배정까지 자동화하면서 환자 안내 시간을 30분 이상 단축하고 병상 운영 체계도 고도화했다.8일 분당서울대병원은 입원 대기 환자의 병상 배정을 자동화하는 데이터 기반 입원 관리 시스템 '스누워드가이드(SNUH WARD GUIDE)'를 구축하고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.스누워드가이드는 병원 내 입원 관련 데이터를 실시간으로 분석해 입원 환자 관리, 가용 병상 조회, 병상 운영 모니터링 등을 지원하는 시스템이다. 병상 현황 분석부터 환자별 입원 우선순위 산정까지 입원 업무 전반을 데이터 기반으로 관리해 병상 운영 효율성을 높이고 환자 안내 시간을 단축하는 것이 특징이다.특히 진료과별 입원 대기 환자의 순위는 대기일수와 수술 예정일 등 다양한 정보를 종합해 자동으로 산정된다. 기존에는 담당자가 매일 수백 명에 달하는 입원 대기 환자의 우선순위를 직접 확인해야 했지만, 시스템 도입 이후 병상 배정 시간이 단축되면서 환자 안내 시점도 기존보다 30분 이상 앞당겨졌다.가용 병상은 환자별 입원 예약 정보와 실시간으로 연계돼 병실 등급 및 병동별로 조회할 수 있으며, 환자에게 적합한 병상은 추천 순위 형태로 제공된다. 병상 부족 상황도 실시간으로 확인할 수 있어 부서 간 소통 부담을 줄이고 치료 일정 조정 등 후속 대응 속도를 높일 수 있게 됐다.이와 함께 병상별 가용 전환 여부와 입·퇴원 현황, 전실·전동 현황 등 주요 정보를 하나의 화면에서 실시간으로 확인할 수 있도록 했다. 일정 조건에 부합하는 병상이 발생하면 즉시 가용 여부를 확인하고 대기 환자에게 병상을 배정할 수 있어 병상 운영의 체계성도 강화됐다.전영태 분당서울대병원장은 "스누워드가이드는 환자의 입원 경험과 병상 운영을 데이터 기반으로 개선하기 위한 출발점"이라며 "향후 인공지능(AI)과 빅데이터 분석 기술을 접목해 환자 맞춤형 병상 관리 체계를 더욱 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.